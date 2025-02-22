22 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

10- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele edeceği Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonu, Avustralya ayağıyla başlayacak. Organizasyonun ilk günü superpole ve birinci yarış yapılacak.

5- SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftası; TÜRŞAD-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor, ON Hotels Alanya Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor, İstanbul Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana ve Spor Toto-Ziraat Bankkart müsabakalarıyla tamamlanacak.

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına; Nesibe Aydın-OGM Ormanspor ve Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet maçlarıyla devam edilecek.

2- Trendyol 1. Lig'in 26. haftasına; Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor, Şanlıurfaspor-Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor ve Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük müsabakalarıyla devam edilecek.

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına; Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor, Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa ve Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenecek Eğitim-Bir-Sen 8. Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması'na katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halk buluşmasına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet edilen yabancı ülke siyasi parti temsilcileri, Ankara'da mukim büyükelçiler, diplomatlar ve yurt dışı STK temsilcileri onuruna verilecek yemeğe katılacak. Yemekte, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da yer alacak.

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