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Anayasa Mahkemesi'nden Mahküma 100 Bin TL Tazminat

Anayasa Mahkemesi, Trabzon'da cezaevinde şiddet gören mahküma 100 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 07:21, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 07:23
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Anayasa Mahkemesi'nden Mahküma 100 Bin TL Tazminat

Anayasa Mahkemesi, koğuşunda battaniyenin bir kısmı kesilerek yapılan seccade çıktığı için şiddete maruz kalan mahküma 100 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Trabzon'da Yaşanan Olay

Olay Trabzon'da yaşandı. İnfaz koruma memurları cezaevinde genel arama yaptı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan K.K'nin eşyalarının arasında kuruma ait battaniyenin bir kısmı kesilip altına muşamba dikerek yapılmış bir seccade çıktı. Görevliler battaniyeye el koymaya çalıştı. Hükümlü "Bunu alamazsınız, ibadetimi yasaklayamazsınız" itirazında bulundu.

Yaşanan Arbede ve Sonuçları

Bu sırada itiş kakış yaşandı. Mahkümun kolu kırıldı. Hükümlü hastaneye götürüldü. Kol alçıya alındı. Hükümlüye kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar verme ve diğer mahkümları galeyana getirme suçlarından iki gün hücre cezası verildi. Battaniyeyi kimin kestiğini bilmediğini belirten K.K. mahkemeye gitti. Yargıtay disiplin cezasını kaldırdı.

Anayasa Mahkemesi Kararı

Dosyayı bu sefer Anayasa Mahkemesine taşıyan hükümlü, gardiyanların kendisine fiziki şiddet uyguladığını ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtti. Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi ve başvurucuya 100 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

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