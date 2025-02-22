Kar Kalınlığı 40 cm'ye Ulaştı: Uyarılar Peş Peşe

İstanbul'da üç gündür etkili olan kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 cm'yi bulurken, motosiklet ve kuryelere yönelik trafik yasağı devam ediyor. Meteoroloji ve AKOM, hafta sonu boyunca yoğun kar yağışının süreceği uyarısında bulunurken, pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği hava durumuna bağlı olarak değerlendirilecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek uçuş iptalleri gündeme gelirken, Şehir Hatları da tüm seferlerini durdurdu. İstanbul genelinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Sibirya Kökenli Soğuk Hava Dalgası İstanbul'da

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, İstanbul'u etkisi altına aldı. Çarşamba günü başlayan ve üç gündür devam eden kar yağışı, dün akşam itibarıyla yeniden etkisini artırdı. Kentin kuzey kesimlerinde tipi şeklinde görülen yağışlar, ana arterleri açık tutmaya çalışan ekipleri zorladı.

Hafta Sonu Boyunca Kar Yağışı Devam Edecek

Yetkililer, kar yağışının hafta sonu boyunca devam edeceğini ve pazartesi gününe kadar buzlanma ve don olaylarının etkili olacağını belirtiyor. İstanbul Valiliği, motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasaklarken, sürücü kursları ve yetiştirme kurslarındaki sınavlar da iptal edildi. Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek uçuş iptalleri gündeme geldi.

Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada, cuma ve cumartesi günleri yoğun kar yağışının beklendiği, pazar öğle saatlerine kadar süreceği ve don riskinin pazartesi sabahına kadar devam edeceği bildirildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de benzer uyarılarda bulunarak, pazar günü öğleden sonra yağışın hafifleyeceğini ancak salı sabahına kadar buzlanmanın etkili olacağını duyurdu.

Kar Kalınlığı 40 cm'yi Bulabilir

AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'un farklı bölgelerinde kar kalınlığı değişkenlik gösterecek:

Merkez ilçelerde (E-5 güneyi): 5-15 cm

E-5 ile TEM arası: 10-30 cm

TEM kuzeyi ve yüksek kesimler: 20-40 cm

Kuzey ilçeler ve yüksek rakımlı bölgeler: 40 cm ve üzeri

Ulaşımda Aksamalar Devam Ediyor

Hava ve deniz ulaşımında da ciddi aksamalar yaşanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda daha önce duyurulan uçuş iptallerine ek olarak, pazar günü uçuşların yüzde 10'u daha iptal edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm seferleri ikinci bir duyuruya kadar durdurdu.

İstanbul'da Pazartesi Okullar Tatil Mi?

İstanbul Valisi Davut Gül, okulların tatil olup olmayacağına hava durumuna göre karar verileceğini belirtti. Vali Gül,

Tatil işi benim keyfime bağlı değil. Meteoroloji tahminlerine göre pazartesi günü hava güzel olacak gibi görünüyor. Çocuklarımız okullarına dönsün istiyoruz

ifadelerini kullandı.