2026: Türkiye'nin Akdeniz'deki Enerji Yılı Olacak

Doğu Akdeniz'de Enerji Dengeleri ve Türkiye'nin Yeni HamlesiDoğu Akdeniz'de enerji dengelerini değiştirecek gelişmeler yaşanırken, Türkiye bölgedeki hak ve menfaatlerini korumak adına yeni bir hamleye hazırlanıyor. Mısır ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında doğal gazın ticarileştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanmasının ardından, Türkiye de Akdeniz'de yeni bir arama faaliyetine başlamayı planlıyor. Özellikle GKRY'nin, Türkiye ve Suriye arasında olası bir deniz yetki sınırlandırma anlaşmasına karşı Exxon Mobil aracılığıyla bölgede sondaj faaliyetlerini hızlandırması, Ankara'nın bölgedeki gelişmelere kayıtsız kalmayacağını gösteriyor. Uzmanlara göre; Türkiye'nin atacağı yeni adım, Doğu Akdeniz'deki enerji mücadelesinde dengeleri yeniden şekillendirebilir.

Üretimi Artıracak Projelere Öncelik

Türkiye, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgeleri başta olmak üzere doğal gaz ve petrol üretimini artıracak projelere öncelik veriyor. Denizlerde 10, karada ise 194 kuyuda sondaj yapılan 2024 yılının ardından, 2025 içerisinde de 145 yeni kuyuda sondaj çalışması hedefleniyor. Karadeniz'de ise günlük doğal gaz üretimi 7,5 milyon metreküp seviyesine ulaşırken, bu miktarın iki ay içinde 9 milyon metreküpü bulması öngörülüyor. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri Karadeniz'deki faaliyetlerini sürdürürken, Akdeniz'de de yeni bir sürecin başlatılması gündemde.

2026 Akdeniz Yılı Olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Akdeniz'de yeni aramalar için hazırlık yaptığını belirtiyor. Enerji filosunun en güçlüsü Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, daha önce Yörükler-1, Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında sondaj çalışmaları yapmıştı. Ankara, arama yapılmamış sahalara girme stratejisini benimseyerek, Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Şu ana kadar Akdeniz'de 8 derin deniz kuyusu kazıldı ancak ekonomik değeri olan bir keşif yapılamadı. Bakanlık, 2026 yılı için yeni planlamalar yapıyor ve bölgede ümit vadeden birçok lokasyonun bulunduğuna işaret ediyor.

Hak ve Menfaatleri Koruma Kararlılığı

Türkiye, bu adımla Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlılığını bir kere daha gösterecek. Suriye'deki devrimin ardından, Türkiye ile Suriye arasında imzalanması gündeme gelen deniz yetki sınırlandırma anlaşması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni harekete geçirmişti. Rum Yönetimi, iddia ettikleri Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin 5. parselinde 'Electra' alanında sondaj çalışması için 19 Ocak-19 Haziran tarihleri arasında geçerli olan bir Navtex yayınlamıştı. 5'inci parsel Türkiye'nin kıta sahanlığı ile kısmen çakışan bir mevki. Rum Kesimi, bu Navtex'in yanı sıra Mısır ile de geçtiğimiz gün Afrodit ve Kronos doğal gaz sahasının geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Afrodit sahası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) lisans verdiği 12. parsel, Kronos sahası ise Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki 6. parselde yer alıyor.