İklim Kanunu ile Karbon Kredisi Dönemi Başlıyor
İklim Kanunu ile Karbon Kredisi Dönemi Başlıyor
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
2026: Türkiye'nin Akdeniz'deki Enerji Yılı Olacak
2026: Türkiye'nin Akdeniz'deki Enerji Yılı Olacak
Kar Kalınlığı 40 cm'ye Ulaştı: Uyarılar Peş Peşe
Kar Kalınlığı 40 cm'ye Ulaştı: Uyarılar Peş Peşe
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'si Yarın
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'si Yarın
Yedi ilde hafta sonu kurslarına 2 gün ara verildi
Yedi ilde hafta sonu kurslarına 2 gün ara verildi
Türkiye, Matematik ve Fen Bilimlerinde Avrupa'da zirvede
Türkiye, Matematik ve Fen Bilimlerinde Avrupa'da zirvede
AYM 2024'te 551 bin başvuruyu sonuçlandırdı
AYM 2024'te 551 bin başvuruyu sonuçlandırdı
SPK'dan 'Borsa İstanbul'daki sert düşüşe' açıklama
SPK'dan 'Borsa İstanbul'daki sert düşüşe' açıklama
Altun: Amaç yargı bağımsızlığı değil, yargıyı baskı altına almak
Altun: Amaç yargı bağımsızlığı değil, yargıyı baskı altına almak
Bakan Göktaş: Evde Bakım Yardımı 10 bin 125 liraya yükseltildi
Bakan Göktaş: Evde Bakım Yardımı 10 bin 125 liraya yükseltildi
Yurt Time Spor Projesi ile öğrencilere barınma ve çalışma fırsatı
Yurt Time Spor Projesi ile öğrencilere barınma ve çalışma fırsatı
Tarım Kredi'den ramazan kampanyası: Fiyatlar sabitlendi
Tarım Kredi'den ramazan kampanyası: Fiyatlar sabitlendi
Vatandaş ocakta karta yüklendi: Ödemelerde rekor artış
Vatandaş ocakta karta yüklendi: Ödemelerde rekor artış
'Milletvekili maaşı yetmiyor' diyen Vekilden yeni açıklama
'Milletvekili maaşı yetmiyor' diyen Vekilden yeni açıklama
Uzmanı açıkladı: Salı gününe kadar soğuk hava etkisini sürdürecek
Uzmanı açıkladı: Salı gününe kadar soğuk hava etkisini sürdürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
MSÜ ve Kaymakamlık sınavları pazar günü yapılacak
MSÜ ve Kaymakamlık sınavları pazar günü yapılacak
Tunç: Bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır
Tunç: Bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır
Adana kebabına da domuz eti karıştırdılar
Adana kebabına da domuz eti karıştırdılar
İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı
İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı
6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Ankara'da deprem oldu
Ankara'da deprem oldu
Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?
Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye'de Hava Durumu: 14 İl İçin Kritik Uyarılar
Türkiye'de Hava Durumu: 14 İl İçin Kritik Uyarılar
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
29 ilde yarın eğitime ara verildi
29 ilde yarın eğitime ara verildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İklim Kanunu ile Karbon Kredisi Dönemi Başlıyor

Karbon kredisi mekanizması, işletmelere emisyon azaltımında teşvik sağlarken, fazla krediler ticaret edilebilecek. İklim Kanunu önemli değişiklikler getiriyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 07:56, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 08:01
Yazdır
İklim Kanunu ile Karbon Kredisi Dönemi Başlıyor

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm hedeflerine erişmek için karbon kredisi uygulamasını hayata geçirecek. İşletmeler, kendilerine tanınan kredi hakkının üzerine çıkarsa para cezası ödeyecek. Kredi fazlası olan işletmeler, fazladan kredilerini satarak gelir elde edebilecek. Karbon kredileri, İklim Kanunu teklifinin yasalaşması halinde hayata geçirilecek ulusal bir sistemle (Emisyon Ticaret Sistemi) kayıt altına alınacak. Sistem kayıtlı olmadığı halde karbon ve sera gazı yayan firmalara maddi yaptırım uygulanacak. Kanun, gönüllü karbon piyasaları ile karbon kredilerinin alım satımını düzenleyerek, gönüllü dayanıklılıklarını yerine getirmesine olanak tanıyacak.

Yeşil Ekonomiye Geçişi Sağlayacak

Meclis gündemine alınan İklim Kanunu teklifi, gündelik hayatın her alanında kendin gösteren karbon bazlı ürünlerin kullanımını azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda karbon kredisi mekanizması da devreye alınacak. Karbon kredisi, sera gazı ve karbon emisyon azaltımını teşvik ederken, yeşil ekonomiye geçişi destekleyecek. Bu krediye sahip olanlara belli miktarlarda karbondioksit veya diğer sera gazlarını belli bir süre yayma izin verilecek. Bu işletmelerden her yıl doğrulanabilir sera gazı emisyon raporu alınacak.

Finansman Devri Mümkün

Karbon kredisi, karbon veya sera gazı yayan şirketlere tanınan karbondioksit üretim hakkını ifade ediyor. 1 ton karbondioksit üretimi 1 karbon kredisine denk geliyor. Kredisini aşan ya da bu kredilerin tutulduğu Emisyon Ticaret Sistemi'ne dahil olmayan işletmelere 10 milyon liraya kadar para cezası da kesilebilecek. Ayrıca bir şirket fazla krediye sahipse bu krediyi başka şirketlere satabilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber