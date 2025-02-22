Beylikdüzü'nde Kar Küreme Kamyonu Devrildi

İklim Kanunu ile Karbon Kredisi Dönemi Başlıyor
İklim Kanunu ile Karbon Kredisi Dönemi Başlıyor
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
2026: Türkiye'nin Akdeniz'deki Enerji Yılı Olacak
2026: Türkiye'nin Akdeniz'deki Enerji Yılı Olacak
Kar Kalınlığı 40 cm'ye Ulaştı: Uyarılar Peş Peşe
Kar Kalınlığı 40 cm'ye Ulaştı: Uyarılar Peş Peşe
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'si Yarın
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'si Yarın
Yedi ilde hafta sonu kurslarına 2 gün ara verildi
Yedi ilde hafta sonu kurslarına 2 gün ara verildi
Türkiye, Matematik ve Fen Bilimlerinde Avrupa'da zirvede
Türkiye, Matematik ve Fen Bilimlerinde Avrupa'da zirvede
AYM 2024'te 551 bin başvuruyu sonuçlandırdı
AYM 2024'te 551 bin başvuruyu sonuçlandırdı
SPK'dan 'Borsa İstanbul'daki sert düşüşe' açıklama
SPK'dan 'Borsa İstanbul'daki sert düşüşe' açıklama
Altun: Amaç yargı bağımsızlığı değil, yargıyı baskı altına almak
Altun: Amaç yargı bağımsızlığı değil, yargıyı baskı altına almak
Bakan Göktaş: Evde Bakım Yardımı 10 bin 125 liraya yükseltildi
Bakan Göktaş: Evde Bakım Yardımı 10 bin 125 liraya yükseltildi
Yurt Time Spor Projesi ile öğrencilere barınma ve çalışma fırsatı
Yurt Time Spor Projesi ile öğrencilere barınma ve çalışma fırsatı
Tarım Kredi'den ramazan kampanyası: Fiyatlar sabitlendi
Tarım Kredi'den ramazan kampanyası: Fiyatlar sabitlendi
Vatandaş ocakta karta yüklendi: Ödemelerde rekor artış
Vatandaş ocakta karta yüklendi: Ödemelerde rekor artış
'Milletvekili maaşı yetmiyor' diyen Vekilden yeni açıklama
'Milletvekili maaşı yetmiyor' diyen Vekilden yeni açıklama
Uzmanı açıkladı: Salı gününe kadar soğuk hava etkisini sürdürecek
Uzmanı açıkladı: Salı gününe kadar soğuk hava etkisini sürdürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
MSÜ ve Kaymakamlık sınavları pazar günü yapılacak
MSÜ ve Kaymakamlık sınavları pazar günü yapılacak
Tunç: Bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır
Tunç: Bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır
Adana kebabına da domuz eti karıştırdılar
Adana kebabına da domuz eti karıştırdılar
İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı
İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı
6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Ankara'da deprem oldu
Ankara'da deprem oldu
Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?
Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye'de Hava Durumu: 14 İl İçin Kritik Uyarılar
Türkiye'de Hava Durumu: 14 İl İçin Kritik Uyarılar
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
29 ilde yarın eğitime ara verildi
29 ilde yarın eğitime ara verildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Beylikdüzü'nde Kar Küreme Kamyonu Devrildi

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan kar küreme kamyonu devrildi. Sürücü yaralandı, ekipler olay yerinde çalışmalara başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 08:02, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 08:03
Yazdır
Beylikdüzü'nde Kar Küreme Kamyonu Devrildi

İstanbul Beylikdüzü'nde kontrolden çıkarak devrilen kar küreme kamyonunun sürücüsü yaralandı. E-5 (D-100) Otoyolu Yakuplu mevkisi Ankara istikameti üzerinde yol temizleme ve tuzlama çalışması yapan 34 HZA 958 plakalı kar küreme kamyonu, buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Bir süre otoyolda sürüklenen araç, yan yolda durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyondan yola savrulan tuz ise ekipler tarafından temizlendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber