Diyarbakır Merkezli Operasyonda 21 Gözaltı

Diyarbakır merkezli üç ilde gerçekleştirilen operasyon, organize suç örgütüne darbe vurdu. Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elebaşılığını F.P.'nin yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.

Diyarbakır'da Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Kent genelinde, aralarında küçük yaştaki çocukların da bulunduğu kişilere uyuşturucu satarak haksız kazanç elde ettikleri, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "yağma" gibi birçok silahlı eyleme karıştıkları tespit edilen örgüte yönelik, Diyarbakır, Mersin ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yaparak haksız kazanç sağlama

Ticari anlaşmazlıklarda tahsilatçılık yapma

Mağdurları tehdit ederek şikayetçi olmalarını engelleme

Bölgedeki diğer suç örgütleri ile silahlı çatışma

İş ve ikametlere yönelik silahlı eylemler gerçekleştirme





Operasyonun Sonuçları

Operasyonda aralarında F.P'nin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, eylemlerde kullanıldığı tespit edilen 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.