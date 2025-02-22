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Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 09:05, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 09:08
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Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öğretmen ve Yöneticilere Eğitim Zorunluluğu

Düzenlenen yeni yönetmeliğe göre merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve yöneticilerin, Milli Eğitim Akademisinde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılması zorunlu oldu. Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların seçimi, değerlendirilmesi ve izlenmesi süreçleri de yeniden düzenlenirken, İl ve Bakanlık düzeyinde komisyonlar oluşturularak, bu okulların belirlenmesinde daha şeffaf ve objektif kriterler getirilmesi amaçlandı.

Rapor Alma Zorunluluğu

Yeni düzenlemeyle beden eğitimi dersinde etkinliklere katılamayacak olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için rapor alma zorunluluğu getirildi.

Diploma Yerine Öğrenim Durumu Belgesi

Diploması kullanılamayacak durumda olan veya kaybedenlere yeni diploma verilmeyecek. Bunun yerine öğrenim durum belgesi düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Devamsızlık Sebebiyle Başarısız Sayılma

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin, bir sonraki öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirileceği hükmü getirildi.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Denklik İşlemleri

Yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı ve bu öğrencilerin ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırmaları halinde diploma almaya hak kazanacakları hükme bağlandı.

Atölye ve Laboratuvar Öğretmenliği

Okulda alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan müdür yardımcısı bulunmaması durumunda, şartları taşıyan bir müdür yardımcısının bu görevi yürütebileceği belirtildi.

Yabancı Dil Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitim

Yabancı dil öğretmenlerine, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim verilecek.

Öğrencilerin Olumsuz Davranışlardan Korunması

Eğitim ve öğretim ortamında öğrencilerin her türlü olumsuz davranışlardan korunması için gerekli önlemlerin alınması ve velilerle işbirliği yapılması, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinde yapılacak sorumluluk sınavlarının yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılması kararı alındı.Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütecek.

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