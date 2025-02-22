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İkinci El Araç Sigortası Maliyetleri Artıyor

5 Aralık 2024'te yürürlüğe giren zorunlu trafik sigortası düzenlemesi, galericiler için ciddi maliyetler doğuruyor. Esnaflar çözüm bekliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 09:20, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 09:13
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İkinci El Araç Sigortası Maliyetleri Artıyor

İkinci el araçlara trafik sigortası yapma zorunluluğu sektörü karıştırdı. Yapılan düzenlemeyle artık oto galericiler parkta duran araçları sigortalatmak zorunda. Bir aracın sigorta maliyetinin 30 bin TL olduğunu belirten sektör,

"Bedeli fiyata yansıtmak zorundayız." diyor.

Sektör Karıştı

Araç piyasasında, satıştan 15 gün sonra sigorta yaptırma döneminin sona ermesinin ardından yeni düzenleme getirildi. Bu düzenlemeyle galericilerin sattıkları araç başına, satış işleminden önce trafik sigortası yaptırmaları zorunlu hale getirildi. İkinci el araç satışı yapan oto galerici esnaf ise yeni düzenlemeyle ilgili mağdur olduklarını dile getirerek yetkililere seslendi.

On Binlerce Esnaf Mağdur

5 Aralık 2024'de yürürlüğe giren noterlerde araç satışından önce sigorta poliçesi yaptırma zorunluluğu, yurt genelinde ikinci el araç alım satımı yapan on binlerce esnafı mağdur etti. Yeni düzenlemeye göre, noterde daha aracı üzerine almadan kendisi adına sigorta poliçesi düzenlemek zorunda. Çünkü noterdeki sistem, trafik sigortası yapmayanların aracını satmasına izin vermiyor.

"Yüksek Fiyatlı Sigorta Poliçeleriyle Karşı Karşıya Kaldık"

Sabah'ta yer alan habere göre Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, daha önce basın açıklaması da yaptıklarını söyleyerek yetkililerin harekete geçtiğini ve yetki belgesine sahip esnaflar için bir aya kadar sigorta kesebilme yetkisi tanındığını dile getirdi. Kayatuzu,

"Fakat 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceği söylenen esnaflarımızın kısa süreli sigortadan yararlanma hakkı, 1 Şubat'a ertelenmişti. Bu sürede esnaflarımız tarafından sigorta poliçesi kestirmek istendiğinde yüksek fiyatlı sigorta poliçeleriyle karşı karşıya kaldık. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkililerinden, devletimizin uygulamış olduğu kararı uygulamaya geçirmelerini istiyoruz." dedi.

"İkinci El Araç Satış Fiyatına Yansıyacak Bir Uygulama"

Mustafa Kayatuzu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıllarda böyle bir zorunluluk yoktu. Ne zaman isterseniz sigortanızı kesebiliyordunuz. Geçtiğimiz yılın aralık ayında Anayasa Mahkemesi'nin başka bir konudan dolayı vermiş olduğu karar üzerine araç satışlarında, alıcının aracı aldığı esnada direkt sigorta kesilmesi zorunlu hale getirildi. Dolayısıyla araç, alıcının üzerinde olmadan sigortası kesiliyor. Bu durum, galericiler adına ciddi bir maliyet ortaya çıkarıyor. Çünkü biz bu araçları satana kadar park yerlerinde, showroom sahalarımızda bekletiyoruz. 5 Aralık 2024'e kadar aracın, satıcı tarafından sigortasının olması şarttı. Yani aracın sigortası yoksa araç devri yapılamıyordu. Bir galerinin park yerinde 20 araç olduğunu düşündüğünüzde, ortalama 20 bin TL'den sigorta kesildiğinde 400 bin lirası sigortaya yatırılacak. Aracın satılacağı zamana kadar sigorta işlemiş olacak. Bu ekstra bir maliyet ve ikinci el araç satış fiyatlarına da yansıyacak bir uygulama."


"Devlet Yetki Verdi SEDDK Uygulamadı"

Geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması da yaparak devlet yetkililerine seslendiklerini belirten Kayatuzu,

"Devlet yetkililerimiz de harekete geçerek yetki belgesine sahip esnaflarımız için bir aya kadar sigorta kesebilme yetkisi tanımıştı. Fakat 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceği söylenilen esnaflarımızın kısa süreli sigortadan yararlanma hakkının, 1 Şubat'ta başlayacağı ifade ediliyor. Bu sürede esnaflarımız tarafından sigorta poliçesi kestirmek istendiğinde yüksek fiyatlı sigorta poliçeleriyle karşı karşıya kaldık. SEDDK yetkililerinden devletimizin uygulamış olduğu kararı uygulamaya geçirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sigortacı Benim Sırtımdan Para Kazanıyor"

İkinci el araç satışı yapan esnaf Selim Kalebaşı,

"30-35 yıllık esnafım, araç alım-satımı yapıyorum. Parkımda yatan araca sigorta kesiyorum. Araç başı 15-20 bin lira ödüyorum. Sigortacı benim sırtımdan para kazanıyor. 10 tane aracınız olduğunu düşünün. Galericiler olarak bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz."
derken başka bir esnaf Harun Göktaş ise "Her aldığımız araca sigorta kestiriyoruz ve yüklü miktarlar çıkıyor. Sigorta kestirmezsek araçların satışını yapamıyoruz, mecburen biz de araç başına sigorta kestiriyoruz. Bu durumdan dolayı mağduruz. Yetki belgesi olan galericiler için çok abes bir ödeme sistemi yapılmış. Piyasa da zaten durgun, her araca sigorta kestirmek bizi maliyet açısından da zor durumda bırakıyor." şeklinde konuştu.

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