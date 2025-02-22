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EPDK, depolama tarifeleri güncellenen akaryakıt şirketlerini açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun bazı akaryakıt şirketlerinin depolama tarifelerinde yaptığı değişikliğe yönelik kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlarda, adı geçen şirketlerin hizmetlerine ilişkin diğer bedellere, mücbir sebeplere, ödeme koşulları ve diğer hükümlere detaylı olarak yer verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 09:56, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 09:40
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EPDK, depolama tarifeleri güncellenen akaryakıt şirketlerini açıkladı

EPDK'nın aldığı yeni kararlara göre, ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ'nin Mersin'deki Karaduvar ve Liman tesislerine ilişkin bir yıl ve daha uzun süreli depolama anlaşmaları için günlük depolama hizmeti bedeli, metreküp başına benzin ve motorin için 3,839 lira olarak tespit edildi.

Şirketin bir yıldan kısa süreli depolama anlaşmaları için günlük depolama hizmeti bedeli ve teslim etme hizmeti fiyatı da belirlendi. Bununla birlikte şirketin Mersin'deki ATAŞ İletim Hatlarına ilişkin iletim hizmeti bedeli de duyuruldu.

Çekisan Depolama Hizmetleri Limited Şirketi'nin Antalya Akaryakıt Terminali'ne ilişkin günlük depolama hizmeti bedelinin, metreküp başına benzin, motorin ve havacılık yakıtları (JET A1) için 4,23 lira olması kararlaştırıldı.

Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat AŞ'nin Mersin Tesisi'ne ilişkin günlük depolama hizmeti bedeli metreküp başına benzin için 4,07 lira olarak belirlenirken motorin, bioyakıt ve havacılık yakıtı için 3,84 lira oldu.

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