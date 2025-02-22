Karda kayan genç kız duvara çarptı
Bartın'da karla kaplanan yoldan tepsiyle kayan genç kız, duvara çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 10:09, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 10:10
Bartın'da etkili olan şiddetli kar, kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar, karla kaplanan yollarda kayarak eğlendi.
Demirciler Mahallesi Kürt Yaması Sokak'ta tepsi ile kayan Ş.S, kontrolü kaybederek duvara çarptı.
Olayın ardından yerde hareketsiz kalan genç kıza olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.