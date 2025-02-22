Karda kayan genç kız duvara çarptı

Olayın ardından yerde hareketsiz kalan genç kıza olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

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