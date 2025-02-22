Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı Beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Karadeniz Kıyılarında Kuvvetli Yağış Beklentisi

Karadeniz kıyıları

Kırklareli kıyıları

İstanbul

Yalova

Kocaeli

Sakarya

Çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Kuvvetli Kar Yağışı Beklenen Bölgeler

Kastamonu

Kocaeli

Sakarya

Sinop

Zonguldak

Bartın

Yalova

Düzce

Bu bölgeler için "turuncu", Balıkesir, Bursa ve İstanbul için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor.