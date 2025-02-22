Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı Beklentisi
Meteoroloji, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirtti. Kuvvetli rüzgarlar ve kar yağışları bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
Karadeniz Kıyılarında Kuvvetli Yağış Beklentisi
- Karadeniz kıyıları
- Kırklareli kıyıları
- İstanbul
- Yalova
- Kocaeli
- Sakarya
Çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Kuvvetli Kar Yağışı Beklenen Bölgeler
- Kastamonu
- Kocaeli
- Sakarya
- Sinop
- Zonguldak
- Bartın
- Yalova
- Düzce
Bu bölgeler için "turuncu", Balıkesir, Bursa ve İstanbul için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.
Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor.