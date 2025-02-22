Bakanlık açıkladı: Sulama destek hibesinde üst limit arttırıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında, hibeye esas proje üst limitinin artırıldığını açıkladı. 3 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarılan üst limite yönelik Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 11:20, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 11:22
Bireysel sulama sistemleri desteklerinde, hibeye esas proje üst limiti yükseltildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 3 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi.