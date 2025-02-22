Bakanlık açıkladı: Sulama destek hibesinde üst limit arttırıldı

Bireysel sulama sistemleri desteklerinde, hibeye esas proje üst limiti yükseltildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 3 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi.