Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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