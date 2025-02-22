Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 12:44, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 12:45
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.