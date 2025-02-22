Aydın'da kağıt fabrikasında yangın
Aydın'ın Söke ilçesinde, bir kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 12:56, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 12:57
Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.