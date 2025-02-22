Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması

Ekrem İmamoğlu, 133 vekilin 116'sından oy alarak CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için yapacağı ön seçimin tek adayı olurken, İBB Başkanı hakkında yeni bir soruşturma daha açıldı.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI SAHTE Mİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlattı.

İmamoğlu 26 Şubat'ta ifadeye çağrıldı.

BAŞSAVCIYI VE BİLİRKİŞİYİ DE HEDEF GÖSTERMEKLE SUÇLANIYOR

Öte yandan İmamoğlu hakkında geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle, ayrıca bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.