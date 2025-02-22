'Sevgilime kim yazdı' kavgasında 17 yaşındaki Şükrü öldü
Antalya'da B.A.(28), 3 arkadaşıyla oto yıkama dükkanına gelerek "Sevgilime kim yazdı" diye bağırıp yanında taşıdığı tabancayla ateş etmeye başladı. Yaşanan saldırıda mermilerin isabet ettiği işletme sahibi Haydar Sarp (22) yaralandı, göğüs kısmından ağır yaralanan Şükrü Alkaş (17) hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 13:48, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 13:50
Antalya'da 28 yaşındaki B.A., 3 arkadaşıyla oto yıkama dükkanına gelerek "Sevgilime kim yazdı" diye bağırıp yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek kaçtı. Tabanca seslerini duyanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
17 YAŞINDAKİ ŞÜKRÜ ÖLDÜ
Ekipler, bacağından yaralanan işletme sahibi Haydar Sarp ile göğüs kısmından ağır yaralanan çalışan Şükrü Alkaş'a ilk müdahalesini yaptıktan sonra yakınlarda bulunan hastaneye kaldırdı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Şükrü Alkaş, hastanede hayatını kaybetti.