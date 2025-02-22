'Sevgilime kim yazdı' kavgasında 17 yaşındaki Şükrü öldü

Antalya'da 28 yaşındaki B.A., 3 arkadaşıyla oto yıkama dükkanına gelerek "Sevgilime kim yazdı" diye bağırıp yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek kaçtı. Tabanca seslerini duyanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ ŞÜKRÜ ÖLDÜ

Ekipler, bacağından yaralanan işletme sahibi Haydar Sarp ile göğüs kısmından ağır yaralanan çalışan Şükrü Alkaş'a ilk müdahalesini yaptıktan sonra yakınlarda bulunan hastaneye kaldırdı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Şükrü Alkaş, hastanede hayatını kaybetti.