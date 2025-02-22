Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 9'u tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 14:12, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 14:05
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis merkezli İstanbul ve Muş'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Tespit edilen evler ve hükümlülerin kaldığı bazı koğuşlardaki aramalarda, 14 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 9 cep telefonu ve 9 dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u sevk edildikleri adliyede tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.