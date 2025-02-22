2025 Aile Yılı: Kadını Güçlendiren Politikalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile zayıflarsa toplum çözülmeye başlar. Dolayısıyla aileyi korumak demek aynı zamanda toplumu korumak demek. Bu nedenle aile meselesini aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz" dedi.Bakan Göktaş, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu 8. Türkiye Buluşması"nda konuştu.

Kadınların Eğitime Katılımının Önemi

Kadınların, eğitim alanında üstlendikleri rolle kritik bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Göktaş, kadınların eğitime katılımı arttıkça her alanda pozitif bir değişimin gerçekleştiğini söyledi.

Kadınların Başarıları ve Kat Etmesi Gereken Yol

Bugün kadınların sadece eğitimde değil, bilimde, sanatta ve iş dünyasında çok önemli başarılara imza attığını vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Ancak hala katetmemiz gereken bir yol, aşmamız gereken bir mesafe var. Bu yol da hep birlikte hareket etmekten ve kadınların potansiyelini açığa çıkaracak fırsatları oluşturmaktan geçiyor. Bu sebeple kadınların sadece eğitime erişimini artırmakla kalmamalı, aynı zamanda bu alanda liderlik pozisyonlarına gelmeleri için de gerekli destekleri sağlamalıyız. Çünkü kadınlar, karar alma mekanizmalarında yer aldıkça daha adil ve kapsayıcı bir toplum inşa edebileceğimize inanıyoruz."

Kadınlar, ailesini, toplumunu ve ülkesini şekillendiren güçlü birer aktördürTarih boyunca nice kadının eğitimin gücüyle engelleri aştığını, kalıpları yıktığını ve dünyaya ilham olduğunu belirten Göktaş, "Bu anlamda kadınlar, sadece kendi hayatını değil, ailesini, toplumunu ve ülkesini şekillendiren güçlü birer aktördür. İşte bu yüzden kadınların güçlenmesini, toplumu ileriye taşıyan bir dönüşüm olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Kadın Hakları ve Eşitliği Konusunda Devrim Niteliğinde Adımlar

Bakan Göktaş, kadın hakları ve eşitliği konusunda Türkiye'de son 23 yılda "devrim" niteliğinde sosyal politikaların hayata geçirildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Anayasa başta olmak üzere temel kanunlarda, pozitif ayrımcılığı destekleyen, her türlü şiddet ve ayrımcılığı ortadan kaldıran düzenlemeler yapıldı. Böylece kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta eşit fırsatlara sahip olması güvence altına alındı. Bu eşitlik vizyonunu tüm kalkınma planlarımıza yansıttık. Bu anlamda 12. Kalkınma Planı'mız, kadınları destekleyen somut adımları ve hedefleri içermesi bakımından önemli bir yol haritasıdır."





Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı

Bakan Göktaş, 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile bu kapsamda yürütülen çalışmaları aktararak, kadınların ve kız çocuklarının eğitimin tüm kademelerine tam erişimleri ve katılımlarını sağlamanın eylem planının ana politikasını oluşturduğunu söyledi.

Kadınların Eğitimde ve Medyada Güçlenmesi

Kadınların, nitelikli okuryazarlık düzeylerinin artırılması, zorunlu örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranlarının yüzde 100 seviyesine yükseltilmesi için çalıştıklarını dile getiren Göktaş, "Bilişim teknolojileri, yayıncılık, iletişim ve medya okuryazarlığı alanlarında bilgi birikimlerini artırmak için eğitimler düzenliyoruz." dedi.Tüm dijital medya mecralarında kadının güçlenmesi ve medyada kadın temsili hususlarında programların yaygınlaştırılmasını teşvik ettiklerini de belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde eğitimde demokratikleşme adımlarıyla yasakçı zihniyetle mücadele ederek, kılık kıyafetinden dolayı eğitim hakkı elinden alınan kadınlara bu özgürlükleri yeniden geri verildi. Bu sayede kadınların yükseköğretime erişimlerinde ciddi bir iyileşme yaşandı. Atılan adımlarla bugün yükseköğretimde kadınların okullaşma oranı yüzde 49'un üzerine çıktı. Akademik kadrolarda yer alan kadın akademik personel oranının, yüzde 46,65 ile pek çok ülkeden daha yüksek olduğunu özellikle belirtmek isterim. Lisans programlarına baktığımız zaman sağlıktan sonra yaklaşık yüzde 62'lik bir oranla kız öğrencilerin en çok tercih ettikleri alanın eğitim olduğunu görüyoruz."





Bilim ve Teknolojide Kadınların Rolü

Göktaş, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadınlar ile genç kızların eğitim ve istihdamını artırmak istediklerini dile getirerek, bu konuda "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi"ni yürüttüklerini anımsattı.Bakan Göktaş, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET)" projesinin yanı sıra kadınlar ve kız öğrenciler için bilgi, beceri ve meslek edinmelerini sağlayan birçok proje ve eğitim programı yürüttüklerini söyledi.Kadınların hayatın her alanında desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Çünkü bir kadın güçlenirse aile de güçlenir, toplum da güçlenir. Kadınların eğitimde, bilimde, sanatta, ekonomide ve siyasette daha fazla söz sahibi olduğu bir Türkiye, daha güçlü bir Türkiye demektir. Kadınların, her alanda desteklendiği bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2025 Aile Yılı ve Kadını Güçlendiren Politikalar

Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın, kadını güçlendiren politikaların hayata geçtiği bir sene olması için çalışmalara hız kazandırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimizi etkilemeye yönelik girişimlerle, aile değerleri hedef alınıyor. Annelik ve babalık itibarsızlaştırılıyor, aile bağları zayıflıyor. Bugün küresel boyutta çocuklarımız başta olmak üzere aile yapımızı ve değerlerini hedef alan cinsiyetsizleştirme dayatmalarıyla karşı karşıyayız. Bu zararlı akım ve alışkanlıklar tüm aile bireylerini olumsuz etkiliyor. Telafisi güç sonuçlara yol açabiliyor. Biz biliyoruz ki, aile ve toplum arasında çok güçlü bir ilişki var. Aile zayıflarsa toplum çözülmeye başlar. Dolayısıyla aileyi korumak demek aynı zamanda toplumu korumak demek. Bu nedenle aile meselesini aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz."





Esnek Çalışma Modelleri ve Doğurganlık Hızı

Esnek çalışma modellerini aktif hale getirmeyi hedefliyoruzDoğurganlık hızının gerilediğine de dikkati çeken Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında doğurganlık hızımız 1,51 seviyesine geriledi. Tüm illerimizde ciddi bir düşüş var. 1,5 düzeyinin altında 51 ilimiz var. Burada önemli bir veriyi de paylaşmak isterim. İstihdamda olan kadınların doğurganlık hızı 1,38. İstihdamda olmayan kadınların doğurganlık hızı ise 1,72. Yani bu veriler doğurganlığın düşüşünün tek başına kadının istihdamıyla açıklanmayacağını gösteriyor."

Kadınlar için esnek çalışma modellerini aktif hale getirmeyi hedeflediklerini bildiren Göktaş, "Ayrıca UNICEF işbirliğinde, Erken Çocukluk Döneminde Ev Temelli Bakım Hizmet Modeli'ni hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için geliştirdiğimiz mahalle tipi kreş modeli üzerinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlerimize, doğum yardımları ile çocuk sahibi olmak isteyen ailelere destek olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.