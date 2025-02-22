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Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 denize indirildi

Yeni Tip Çıkarma Gemisi (YLCT) Ç-159'un denize indirilmesi Anadolu Tersanesi'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 15:14, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 15:09
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Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 denize indirildi

Törende konuşan Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, SSB olarak temel amaçlarının güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan platform ve sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu söyledi.

Görgün, "Bu amaç doğrultusunda yerli ve milli imkan ve kabiliyetler ile inşa ettiğimiz çok sayıda deniz platformumuz Mavi Vatan'da hizmet vermeye ve bayrağımızı dalgalandırmaya devam etmektedir. Elbette yalnızca deniz platformlarımızı yerli ve milli inşa etmekle kalmıyor; bunu yaparken donanmamızın ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğümüz projelerde bir yandan teknolojik ilerlemeleri yakından takip ediyor, diğer taraftan geleceğin teknoloji trendlerine ilişkin çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz." diye konuştu.

Gemilerde yerlilik oranı yüzde 80'e çıktı

Farklı tipte radarlardan muhabere sistemlerine, elektronik destek ve taarruz sistemlerinden savaş yönetim sistemlerine kadar her türlü elektronik sistemi ve son dönemde dikey atım sistemi ile çeşitli menzillerde füze sistemlerini yerli olarak geliştirmeyi başardıklarının altını çizen Görgün, şöyle devam etti:

"Tüm bu ileri teknoloji kritik sistemlerin ülkemizce geliştirilmesi sayesinde, milli savaş sistem ve ekipmanını kullandığımız gemilerimizdeki yerlilik oranını, son 23 yılda yüzde 20'den yüzde 80 seviyelerine çıkarmayı başardık. 25 yıl önce MİLGEM Projesi ile başlattığımız askeri gemi inşa sanayisi yetkinlik atılımımız neticesinde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki platformların yenilenmesini ve gelişmiş ülke donanmalarının platformlarıyla yarışır kabiliyete ulaştırılmasını sağlamış durumdayız. Bilhassa son 2 yılda envantere kattığımız çok sayıda deniz platformu projesi ile tüm dünyanın konuştuğu, inceleme altına aldığı, hakkında raporlar hazırladığı ve imrendiği bu başarımızla yetinecek değiliz."

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