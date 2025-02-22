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Aile Bakanlığı: Kayıp Çocuklar Haberleri Gerçek Değil

Bursa'da kaybolduğu iddia edilen 4 kız çocuğunun devlet korumasında olduğu açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 15:27, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 15:21
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Aile Bakanlığı: Kayıp Çocuklar Haberleri Gerçek Değil

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında skandal iddialar ortaya atılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa'da devlet korumasındaki 4 kız çocuğunun kaybolduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Basın Açıklaması ve İddiaların Gerçekliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bursa'da devlet korumasında bulunan 4 kız çocuğunun kayıp olduğuna" yönelik haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Asılsız İddialara Yönelik Açıklama

Çocukların okul sonrası kuruluşa dönmediklerinin tespit edilmesi üzerine ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • Emniyet birimleri tarafından çocuklarımız ivedilikle bulunarak tekrar devlet korumasına alınmıştır.
  • İlgili haberlerin yapıldığı tarihte çocuklarımız kuruluşlarımızda hizmet almaya devam etmektedir.

Çocuklarımızın durumu iyi olup, kuruluştan izinsiz ayrılma nedenlerine yönelik mesleki çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Basın Mensuplarına Çağrı

Devlet himayesinde bulunan çocuklarımıza yönelik yapılan haberlerde dezenformasyonun önüne geçilmesi için basın mensuplarına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu hassasiyeti beklediğimizi ifade ederiz.

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