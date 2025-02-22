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CHP'den İmamoğlu açıklaması: Cumhurbaşkanı adaylığı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 15:45, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 15:28
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CHP'den İmamoğlu açıklaması: Cumhurbaşkanı adaylığı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, yazılı açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ön seçim sürecinin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygun yürütülmesinden sorumlu Örgüt Denetiminde Ön seçim Merkez Kurulu başkan ve üyelerini belirlediğini bildirdi.

Kurulun başkanlığını kendisinin yürüteceğini belirten Çiftci, Kurulda, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Parti Meclisi üyeleri Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk'ün de görev yapacağını açıkladı.

"İMAMOĞLU SEÇİME KATILMAYA HAK KAZANDI"

Çiftci, seçim takviminde belirtildiği üzere ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemine 24 Şubat Pazartesi günü başlanacağını duyurarak, şunları kaydetti:

"23 Mart Pazar günü gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçimi Yönergemizin 15'inci maddesi uyarınca katılım şartlarını sağlayan ve seçim takviminde belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katılmaya hak kazandığı yetkili kurullarımızca ilan edilmiştir."

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