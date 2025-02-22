Yıldırım düştü! Binadan kopan parçalar araçlara zarar verdi
İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir binanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 16:10, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 16:32
İstanbul Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'nde şiddetli yağış sırasında bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesiyle çatıdan kopan beton ve kiremit parçaları, aşağıda park halinde bulunan araçların üzerine düştü.
Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi.
Mahalle sakinleri, büyük bir gürültüyle irkildiklerini ve olayın ardından çevrede kısa süreli panik yaşandığını belirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelerde bulunurken, belediye ekipleri de çevrede temizlik çalışması başlattı.