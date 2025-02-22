Yıldırım düştü! Binadan kopan parçalar araçlara zarar verdi

İstanbul Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'nde şiddetli yağış sırasında bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesiyle çatıdan kopan beton ve kiremit parçaları, aşağıda park halinde bulunan araçların üzerine düştü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi.

Mahalle sakinleri, büyük bir gürültüyle irkildiklerini ve olayın ardından çevrede kısa süreli panik yaşandığını belirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelerde bulunurken, belediye ekipleri de çevrede temizlik çalışması başlattı.