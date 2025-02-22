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Erkan Kandemir: Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Genel Başkanımızın vereceği mesajlarla, arkadaşlarımızın coşkusuyla Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 16:20, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 16:36
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Erkan Kandemir: Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kongre hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kandemir, "Gönül vermiş, bu coğrafyayı özlemle, duayla destekleyenlerin, bir o kadar da dünyanın farklı coğrafyalarında siyaseti takip eden hemen hemen bütün insanlığın vicdanı olmuş bu hareketin kongresini dünyanın dört bir tarafından insanlar izliyor olacaklar. Bu heyecanla, bu motivasyonla kongremize hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"100 binin üzerinde katılım bekliyoruz"

119 günlük bir süreç yürüttüklerini ve 8'inci olağan kongre sürecinin 7 Ekim'de beldelerde, ilçelerde başladığını, illerde devam ettiğini hatırlatan Kandemir, "Genel Başkanımız 29 kongremize bizzat önderlik, liderlik, teşrif buyurarak oraya heyecan katmış oldu. Kadın Kolları Kongrelerimizle, Gençlik Kolları Kongrelerimizle muhteşem birlik beraberlik içerisinde muazzam bir coşkuyla bugüne gelmiş olduk. İnşallah yarın da Türkiye'nin dört bir tarafından misafirlerimiz gelecekler. 100 binin üzerinde arkadaşımızın katılımını bekliyoruz. Şu anda Hakkari'den, Ardahan'dan, Van'dan otobüslerimiz hareket ettiler. Arkadaşlarımız yola çıktılar. Bu heyecana ortak olmak üzere kongre salonumuza doğru hareket ettiler. İnşallah yarın Genel Başkanımızın da teşrifiyle bu muazzam kongreyle yeni bir dönemin kapısını aralamış olacağız." diye konuştu.

"Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak"

AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin Türkiye Yüzyılı'nın, Türkiye'nin ikinci yüzyılının ilk büyük kongresi olduğunu belirten Kandemir, "Genel Başkanımızın vereceği mesajlarla, bu salonda arkadaşlarımızın coşkusuyla Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak. Genel Başkanımız üç başlıkta konuşmasını paylaşacak toplumla. Tabii bir 23 senenin muhasebesini yapacağız, AK Parti olarak milletimizin, toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine uygun mesajlar vereceğimiz bir başlığımız olacak." ifadelerini kullandı.

Kandemir, şöyle devam etti;

En önemlisi dünya siyasetine dair, Türkiye'nin bu yüzyılı nerede okuduğunu, Türkiye'yi nereye taşıyacağının mesajlarını vereceği bir manifesto niteliğinde konuşmayla inşallah bu kongremize özellikle uluslararası katılımın çok yoğun olduğunu görüyoruz. Hem büyükelçiler düzeyinde hem siyasi parti temsilcileri anlamında dünyanın dört bir tarafından kongremize pek çok yabancı devlet insanı teşrif buyuracak. Onları ağırlayacağız. Özellikle büyükelçilerimizin çok yoğun bir katılım bildirdiklerini görüyoruz. Bir kere daha anlıyoruz ki sadece Türkiye için, bu coğrafya için değil aslında bu kongre dünya siyaseti açısından yeni bir dönemin de kapısını aralamış olacak. Onun için bu heyecanla küresel bir vizyonla tam da partimizin, ülkemizi taşıdığı bu küresel iddianın gereği olarak inşallah bu salonda hep birlikte yeni yüzyılın Türkiyesi'nin ilk adımlarını, ilk ışık, ilk tohumlarını hep birlikte görmüş olacağız diyorum.

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