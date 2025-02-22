Türkiye mega yat imalatında dünyada 2. sırada

Bakan Abdulkadir Uraloglu, Boat International kaynaklı 2025 Yılı Kuresel Mega Yat Siparis Defteri verilerini degerlendirdi.

Uraloglu, Turkiye'nin denizcilik alanındaki guclu altyapısı ile dunyanın onde gelen ulkelerinden biri oldugunu vurguladı.

Turkiye'nin mega yat imalatında dunyanın en onemli ilk dort ulkesi olan Italya, Hollanda ve Ingiltere arasında yer aldıgını belirten Uraloglu, su degerlendirmelerde bulundu:

"Akdeniz havzası, yat turizminin en yogun oldugu bolgelerden biridir. Turkiye, sahip oldugu guclu tersane altyapısı ve deneyimiyle bu alanda da dunya capında soz sahibi. Boat International kaynaklı global siparis defterine baktıgımızda, ozellikle mega yat imalatında Turkiye'nin her zaman en onemli ulkeler arasında yer aldıgını goruyoruz. Son yıllarda tersanelerimiz, ileri teknoloji ve tasarım alanında buyuk ilerlemeler kaydederek rekabet gucunu artırmıstır."

Bakan Uraloglu, Turk tersanelerinin ileri muhendislik cozumleri ve ozgun tasarımlarıyla dunyanın dort bir yanından siparis aldıgını belirterek,"Boat International tarafından yayımlanan 2025 Kuresel Mega Yat Siparis Defteri verilerine gore, ulkemizin insa edecegi yatların toplam boy uzunlukları dikkate alındıgında, gecen yıla gore yuzde 8,9'luk bir gelisim ile lider Italya'nın hemen ardından dunyada ikinci sıraya yukselmis bulunuyoruz. Tersanelerimiz, yuksek kalite anlayısıyla sektorde buyuk bir ivme yakalamıs durumda." dedi.

Turkiye toplam uzunlugu 6 bin 410 metre olan 146 siparis aldı

Turk tersanelerinin ozellikle mega yat imalatında buyuk ilerleme kaydettigini vurgulayan Uraloglu, yat imalatında Turkiye'nin yalnızca uretim kapasitesiyle degil, aynı zamanda kalite, tasarım ve inovasyon alanındaki basarılarıyla da one cıktıgını belirtti. Bakan Uraloglu acıklamasında su ifadelere yer verdi:

"Verilere gore bu yıl, dunyadaki uretim veya siparis asamasında olan toplam mega yat sayısı bin 138'e ulasmıs durumda. Bu yatların toplam uzunlugu ise 45 bin 487 metre. Ulkemiz ise bu yıl toplam uzunlugu 6 bin 410 metre, ortalama uzunlugu ise 43,9 metre olan 146 siparis aldı. Kuresel mega yat insası sektorunde, siparis adedi bakımından yuzde 12,9'luk, siparislerin toplam uzunluklarına gore de dunyada yuzde 14'luk paya sahibiz."