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İstanbul Barosu Fezlekesi: 11 Kişiye Hapis İstemi

İstanbul Barosu yönetimine, terör örgütü propagandası ve halkı yanıltıcı bilgi yaymak suçlarından 3-12 yıl hapis talebiyle fezleke hazırlandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 17:01, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 17:03
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İstanbul Barosu Fezlekesi: 11 Kişiye Hapis İstemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlarından İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle fezleke hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Suçlamaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlarından İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle fezleke hazırladı.

Baronun Paylaşımı ve Sonuçları

İstanbul Barosu, gazeteci olduğunu savunduğu Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye'de güvenlik güçlerince öldürülmesine ilişkin 21 Aralık 2024'te baronun resmi X hesabından "Uluslararası İnsancıl Hukuk Uygulansın" başlıklı bir açıklama yayınladı.

Soruşturma Detayları

Bu paylaşımın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan haklarında açılan soruşturmalara atıf yaparak öldürülen şahısların gazeteci değil, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terör örgütü üyeleri olduğunu kaydetti.Ardından İstanbul Barosu'na terör soruşturması başlatıldı. Soruşturmasını tamamlayan savcılık fezleke hazırladı.

Fezleke İçeriği ve Suçlamalar

Fezlekede, şüphelilerin açıklamalarında kullandıkları ifadelerle ülkenin iç ve dış güvenliği ve kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalıştığı belirtildi.İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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