Prof.Dr Görür: Doğu Anadolu Sıkışıyor, Depremler Artabilir
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Bölgesi'nde artan sismik hareketliliğe dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
Dün Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki sıkışmaya dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
Erzurum Hınıs İlçesinde Deprem
Erzurum'un Hınıs ilçesinde dün meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür önemli uyarılarda bulundu. Doğu Anadolu'nun sıkıştığını belirten Görür, bölgedeki depremlerin artabileceğine dikkat çekti. Daha önce 2010 yılında 6,0 büyüklüğündeki depremle sarsılan Erzurum'un, yeni sarsıntılar yaşayabileceğini ifade eden Görür,
Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir
dedi.
Naci Görür'den Kritik Uyarı
Dün Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki sıkışmaya dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sismik Hareketlilik
Görür, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sismik hareketliliğin arttığını belirterek, benzer depremlerin yaşanabileceğini söyledi.
Doğu Anadolu Sıkışıyor
Ünlü bilim insanı açıklamasında,
Hınıs-Mollakulaç/Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan Doğu-Batı uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs'ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir
ifadelerini kullandı.