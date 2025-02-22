Prof.Dr Görür: Doğu Anadolu Sıkışıyor, Depremler Artabilir

Dün Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki sıkışmaya dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde dün meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür önemli uyarılarda bulundu. Doğu Anadolu'nun sıkıştığını belirten Görür, bölgedeki depremlerin artabileceğine dikkat çekti. Daha önce 2010 yılında 6,0 büyüklüğündeki depremle sarsılan Erzurum'un, yeni sarsıntılar yaşayabileceğini ifade eden Görür,

Dün Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki sıkışmaya dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

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