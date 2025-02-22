Ankara'da sahte içkiden can kaybı 65'e yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmalar kapsamında sahte içki üretenlerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor.

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