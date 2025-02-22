Ankara'da sahte içkiden can kaybı 65'e yükseldi
Ankara'da sahte içki sebebiyle 65 kişinin hayatını kaybettiği, olayla ilgili devam eden soruşturmada ise 32 kişinin tutuklandığı belirtildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 18:15, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 18:17
Sahte içki kullanımına bağlı ölümler artıyor. Ankara'da 2 kişi daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin sayısı 65'e yükseldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmalar kapsamında sahte içki üretenlerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor.
Bu kapsamda 32 kişi tutuklandı.