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Özgür Özel: Beş dava bir diploma onları kurtarmaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmaya sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, "Ekrem İmamoğlu'nu yenmek için 5 siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi 6'ncıyı diplomayla yaptılar ama '6 ok' kazanacak. 5 dava, bir diploma yine onları kurtarmaz." diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 18:21, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 18:23
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Özgür Özel: Beş dava bir diploma onları kurtarmaz

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğuna yönelik iddialar üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Partisinin Erzincan'da düzenlediği programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturmaya tepki gösterdi.

Bir gazetecinin, "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve İmamoğlu'nun ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Buna da tenezzül ettiler demektir. Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması 23 yıldır konuşulur, konuşulur, konuşulur. Üniversite arkadaşı bulunamaz, konuşulur. Hatırlayan çıkmaz ve konuşulur. Birisi 'Ben hatırladım ders vermiştim' der. Hatta muhalefetten bir milletvekili olarak tek başına onu hatırlar, söyler, sonra görülür ki o gider parti değiştirir, AK Parti'nin büyükşehir belediye başkanı adayı falan, öyle değişik ödüllendirmeleri olur. Mesela AK Parti'nin son Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması tartışılırken onu okulda hatırlayan tek kişiydi. CHP milletvekiliydi, Allah Allah dedik. Sonra bunu hatırladı, sonra parti değiştirdi, AK Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

"EKREM İMAMOĞLU KAZANACAK, TÜRKİYE KAZANACAK"

Onun dışında şahidi yoktur ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili orada burada, bir iki yerde yalandan siteler yazıyor, bunu ciddiye alıp araştırmaya kalkıyorlar. Onu da araştırsınlar. Bu Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar çekindiklerini, ne kadar korktuklarını... Ekrem İmamoğlu'nu yenmek için 5 siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi 6'ncıyı diplomayla yaptılar ama '6 ok' kazanacak. Beş dava, bir diploma yine onları kurtarmaz. 6 ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak."

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