Muğla'da Firari Hükümlüler Yakalandı
Muğla'nın Ula ilçesinde, haklarında hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 21:07, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 21:09
Muğla'nın Ula ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ula'da Yakalanan Firari Hükümlüler
Ekipler, Ula ilçesinde, 4 suçtan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ile 24 Eylül 2024'te **"Yılmazlar"** suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 4 ilde yapılan operasyonun firari örgüt liderlerinden, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin Akyaka Mahallesi Obruklar mevkisinde saklandıkları villaya operasyon düzenledi.
- O.K.: 4 suçtan 11 yıl 6 ay hapis cezası
- B.Y.: **"Yılmazlar"** suç örgütü liderlerinden, 5 yıl 10 ay hapis cezası
Operasyonda yakalanan O.K. ile B.Y., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.