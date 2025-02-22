Muğla'da Firari Hükümlüler Yakalandı

ÖSYM, yarın iki sınav yapacak
ÖSYM, yarın iki sınav yapacak
20.000 TL Geri ödemesiz Avans Fırsatı!
20.000 TL Geri ödemesiz Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Adalet Bakanlığı'ndan Tarihi Kadastro Adımı
Adalet Bakanlığı'ndan Tarihi Kadastro Adımı
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 65'e yükseldi
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 65'e yükseldi
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?
Sağlık Bakanlığı'ndan 10,5 Milyon Kronik Hastalık Taraması
Sağlık Bakanlığı'ndan 10,5 Milyon Kronik Hastalık Taraması
Aile Bakanlığı: Kayıp Çocuklar Haberleri Gerçek Değil
Aile Bakanlığı: Kayıp Çocuklar Haberleri Gerçek Değil
2025 Aile Yılı: Kadını Güçlendiren Politikalar
2025 Aile Yılı: Kadını Güçlendiren Politikalar
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
On bir ayın sultanı ramazan 29 gün sürecek
On bir ayın sultanı ramazan 29 gün sürecek
Hız ihlalleriyle ilgili yaklaşık 850 bin işlem yapıldı
Hız ihlalleriyle ilgili yaklaşık 850 bin işlem yapıldı
Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı Beklentisi
Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı Beklentisi
İklim Kanunu ile Karbon Kredisi Dönemi Başlıyor
İklim Kanunu ile Karbon Kredisi Dönemi Başlıyor
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
2026: Türkiye'nin Akdeniz'deki Enerji Yılı Olacak
2026: Türkiye'nin Akdeniz'deki Enerji Yılı Olacak
Kar Kalınlığı 40 cm'ye Ulaştı: Uyarılar Peş Peşe
Kar Kalınlığı 40 cm'ye Ulaştı: Uyarılar Peş Peşe
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'si Yarın
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'si Yarın
Yedi ilde hafta sonu kurslarına 2 gün ara verildi
Yedi ilde hafta sonu kurslarına 2 gün ara verildi
Türkiye, Matematik ve Fen Bilimlerinde Avrupa'da zirvede
Türkiye, Matematik ve Fen Bilimlerinde Avrupa'da zirvede
AYM 2024'te 551 bin başvuruyu sonuçlandırdı
AYM 2024'te 551 bin başvuruyu sonuçlandırdı
SPK'dan 'Borsa İstanbul'daki sert düşüşe' açıklama
SPK'dan 'Borsa İstanbul'daki sert düşüşe' açıklama
Altun: Amaç yargı bağımsızlığı değil, yargıyı baskı altına almak
Altun: Amaç yargı bağımsızlığı değil, yargıyı baskı altına almak
Bakan Göktaş: Evde Bakım Yardımı 10 bin 125 liraya yükseltildi
Bakan Göktaş: Evde Bakım Yardımı 10 bin 125 liraya yükseltildi
Yurt Time Spor Projesi ile öğrencilere barınma ve çalışma fırsatı
Yurt Time Spor Projesi ile öğrencilere barınma ve çalışma fırsatı
Tarım Kredi'den ramazan kampanyası: Fiyatlar sabitlendi
Tarım Kredi'den ramazan kampanyası: Fiyatlar sabitlendi
Vatandaş ocakta karta yüklendi: Ödemelerde rekor artış
Vatandaş ocakta karta yüklendi: Ödemelerde rekor artış
'Milletvekili maaşı yetmiyor' diyen Vekilden yeni açıklama
'Milletvekili maaşı yetmiyor' diyen Vekilden yeni açıklama
Uzmanı açıkladı: Salı gününe kadar soğuk hava etkisini sürdürecek
Uzmanı açıkladı: Salı gününe kadar soğuk hava etkisini sürdürecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Muğla'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, haklarında hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2025 21:07, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 21:09
Yazdır
Muğla'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ula'da Yakalanan Firari Hükümlüler

Ekipler, Ula ilçesinde, 4 suçtan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ile 24 Eylül 2024'te **"Yılmazlar"** suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 4 ilde yapılan operasyonun firari örgüt liderlerinden, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin Akyaka Mahallesi Obruklar mevkisinde saklandıkları villaya operasyon düzenledi.

  • O.K.: 4 suçtan 11 yıl 6 ay hapis cezası
  • B.Y.: **"Yılmazlar"** suç örgütü liderlerinden, 5 yıl 10 ay hapis cezası

Operasyonda yakalanan O.K. ile B.Y., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber