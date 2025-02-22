Muğla'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Ekipler, Ula ilçesinde, 4 suçtan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ile 24 Eylül 2024'te **"Yılmazlar"** suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 4 ilde yapılan operasyonun firari örgüt liderlerinden, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin Akyaka Mahallesi Obruklar mevkisinde saklandıkları villaya operasyon düzenledi.

Muğla'nın Ula ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net