CHP'den açıklama: İmamoğlu'nun diploması iptal edildi mi?

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında yürütülen soruşturmanın ardından sosyal medyada dolaşıma giren "İmamoğlu'nun diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği" iddialarına ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Özer, "YÖK'ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum" diye yazdı.

"İmamoğlu'nun diplomasının YÖK tarafından İptal edildiği" iddiasına yanıt, CHP'li Özer'den geldi.

Özer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK'ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."