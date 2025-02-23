Tekirdağ'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Özşahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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