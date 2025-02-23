Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırsal Gökçe Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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