MEB'den önemli değişiklikler: Devamsıza sınav bile yok!

'Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Okulların işleyişi, öğretmen görevlendirmeleri, öğrenci nakilleri ve diploma hakkında değişiklikleri içeren düzenlemede öne çıkanlar özetle şöyle:

Ortaöğretimde önemli düzenlemeler yapıldı. Müdür yardımcılığı tarih oldu. Devamsızlık süresi dolan öğrenciler sınavlara giremeyecek. Atanan öğretmene de akademi mecburi olacak. Nüfusta adını değiştirene yeni diploma hakkı tanındı.

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