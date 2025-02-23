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MEB'den önemli değişiklikler: Devamsıza sınav bile yok!

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarında köklü değişiklikler yaptı. Müdür yardımcılığı kalktı, adını değiştirenlere yeni diploma hakkı tanındı. Devamsızlık süresi dolan öğrenciler sınavlara giremeyecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 07:45, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 07:55
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MEB'den önemli değişiklikler: Devamsıza sınav bile yok!

Ortaöğretimde önemli düzenlemeler yapıldı. Müdür yardımcılığı tarih oldu. Devamsızlık süresi dolan öğrenciler sınavlara giremeyecek. Atanan öğretmene de akademi mecburi olacak. Nüfusta adını değiştirene yeni diploma hakkı tanındı.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Yeni Yönetmelik

'Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Okulların işleyişi, öğretmen görevlendirmeleri, öğrenci nakilleri ve diploma hakkında değişiklikleri içeren düzenlemede öne çıkanlar özetle şöyle:

Öğrenciler İçin Yeni Düzenlemeler


  • Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara yerleştiği halde devam etmek istemeyen öğrenciler, açık öğretim liselerine geçiş yapabilecek.
  • Haftalık ders programı hazırlanırken 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin tercihleri dikkate alınacak.
  • Yurt dışından gelen ve denkliği yapılan öğrenciler için uygun bir okulda nakil yapabilmeleri kolaylaştırıldı.
  • Beden eğitimi dersinde etkinliklere katılamayacak durumdaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için rapor alma mecburiyeti getirildi.
  • Nakil ve geçiş yapan öğrencilerin eski okullarına geri dönebilmelerine imkan sağlandı.
  • Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar her yıl izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak; gerekli başarıyı gösteremeyenler bu kapsamdan çıkarılabilecek.
  • Güzel sanatlar ve spor liselerinde ihtiyaç olması halinde genel müdürlük onayıyla şube sayısının artırılmasına imkan sağlandı.
  • Devamsızlık sürelerini dolduran öğrenciler, sınavlara giremeyecek ve çeşitli belgeler alamayacak.
  • Türk dili ve edebiyatı dersi sorumluluk sınavlarında yazılı ve uygulamaya yönelik sınavların ayrı komisyonlar marifetiyle yapılabilmesi sağlandı.


Öğretmen ve Yönetici Düzenlemeleri


  • Müdür başyardımcısının yönetmelik metninden çıkarılmasına karar verildi.
  • Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri artık e-Devlet üzerinden alınabilecek.
  • Okulların kendi başına protokol yapmamasına yönelik düzenleme yapıldı.
  • Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve yöneticilerin, Milli Eğitim Akademisinde bakanlık tarafından belirlenen eğitimlere katılması mecburi hale geldi.


Diploma Düzenlemeleri


  • Ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın nüfus müdürlüklerince bir defaya mahsus olmak üzere değiştirenlere, yeniden diploma alma şansı sağlandı.


MAHMUT ÖZAY

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