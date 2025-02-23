İki sürpriz isim Ak Parti'de yönetime giriyor

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partinin yeni kadrolarını açıklaması bekleniyor. Sanat ve spor camiasından iki sürpriz ismin, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) alındığı iddia edildi. Gazeteci Sinan Burhan, Mesut Özil ve Sinan Akçıl'ın parti yönetimine girdiğini belirtti.

Kongre Sloganı ve Yeni Şarkı Tanıtımı

Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlenen kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

"Hep Beraber Yeni Bir Dönemin Kapılarını Açacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongre'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal" ifadesini kullandı.

Mesut Özil ve Sinan Akçıl AK Parti Yönetiminde!

Erdoğan'ın verdiği 'yeni yapılanma' mesajlarının ardından partide büyük bir değişim olacağı öngörülüyor. Sanat ve spor alanından 2 sürpriz ismin AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alacağı iddia edildi.Gazeteci Sinan Burhan, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile ünlü futbolcu Mesut Özil'in parti yönetimine girdiğini ifade etti. Burhan, TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Mesut Özil ve Sinan Akçıl... Spor ve sanat dünyasının iki önemli ismi. Osman Gökçek, Emre Cemil Ayvalı, Bülent Turan, Kürşad Zorlu ve Mevlüt Çavuşoğlu da AK Parti MKYK'da yer alacak" dedi.