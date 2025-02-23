Ak Parti'nin geleceğine yön verecek kongre

Yenişafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre; yeni döneme yeni kadrolarla girecek olan AK Parti, 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde A takımını belirleyecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda hazırlıkları anlattı: 23 senenin muhasebesini yapacağız. 3 yeni müziğin kamuoyu ile paylaşılacağı kongre, partilileri etkili sahne performansları ve tanıtım filmleriyle buluşturacak.

AK Parti'nin Yönetim Kadrosu Belirlenecek

AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi bugün toplanacak. Kongrede partinin yeni yönetimi belli olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, büyük kongrede yeni döneme ilişkin mesajlar verecek. Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak kongrede AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, divan başkanlığı yapacak.

Kongrede Oy Kullanacak Delegeler





Seçilmiş ve doğal 1607 delege oy kullanacak.

75 asil, 35 yedek üyeden oluşan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) seçilecek.

Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri belirlenecek.

Parti yönetiminde yüzde 50'nin üzerinde değişim bekleniyor. Genel merkezin mevcut şeması da değiştirilecek.

Yeni Başkanlıklar

Tüzük çalışmalarını tamamlayan parti kurmayları, genel başkan yardımcılıklarına 3 yeni başkanlık daha eklemeyi planlıyor. Erdoğan'ın onay vermesi halinde bu yeni başkanlıkların "Kültür", "Sağlık" ve "Türk Devletleri/Dünyası İle İlişkiler" genel başkan yardımcılıkları olması bekleniyor. Böylelikle mevcut 19 olan genel başkan yardımcılığı 22'ye çıkacak.

Manifesto Niteliğinde Konuşma

Kongrenin hazırlık süreci tamamlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile Genel Sekreter Fatih Şahin, Ankara Spor Salonu'nda açıklama yaptı. Kandemir, kongrenin sadece AK Parti ve Türk siyaseti açısından değil dünya demokrasisi için de örnek teşkil eden bir süreç içerisinde tamamlanacağını ve 100 binin üzerinde katılım beklediklerini vurguladı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongredeki konuşmasının 3 ana başlık altında gerçekleşeceği bilgisini verdi: 23 senenin muhasebesini yapacağız AK Parti olarak. Milletimizin, toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine uygun mesajlar vereceğiz.

Türkiye Yüzyılı'na 17 Başlık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" konseptiyle sürdürülen kampanya sürecine değindi. Dağ, Türkiye Yüzyılı'nda bulunan başlıklarla 'istikbal, istikrar, güç, şefkat, verimlilik' gibi konuların ele alınacağını belirtti. Kongrede 3 yeni müziğin kamuoyu ile paylaşılacağını ve partilileri etkili sahne performansları ve tanıtım filmleriyle buluşturacaklarını kaydetti. Asıl vurucu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması olacağına dikkat çekti.

Çeşitliliği Yansıtan Misafir Profili

Parti kurucuları, önceki dönem milletvekilleri, bakanlar ve önceki dönemlerde görev yapan partililerin de kongreye katılacağını söyleyen AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise "Türkiye'nin bütün zenginliğini, çeşitliliğini yansıtan bir misafir profilimizin olduğunu ifade edebiliriz." dedi.

400 Bin Delegeye Yapay Zeka Destekli Soru

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğündeki kongre çalışmaları kapsamında, ilçe kongreleri tamamlanan illerde "Ortak Akıl Toplantıları" düzenlendi. İlçelerdeki 400 bin delege ile Büyük Kongre delegelerine, parti siyasetine dair sorular yöneltildi. Delegelerin verdiği yanıtlar, yapay zeka desteğiyle yorumlandı. Alınan yanıtlarla ortaya çıkacak anahtar kelimelerin, AK Parti'nin yeni dönem yol haritasının şekillenmesine katkı sağlayacağı öğrenildi.

Son Kongre 1,5 Yıl Önce Toplandı

14 Mayıs seçimlerinden birinci çıkan AK Parti, en son 7 Ekim 2023'te 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi. Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden genel başkan seçildi. Olağanüstü Büyük Kongre'de, mevcut Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden 49'u yeni MKYK'de yer almazken, 26 isim ise yerini korudu. MKYK listelerine 18 kadın, 57 erkek girdi.