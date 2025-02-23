Maydonoz'un Avrupa ayağında Aymaz var

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans ağını gizlemek amacıyla kurduğu 'Maydonoz Döner' restoran zincirine yönelik başlatılan Kıskaç-40 operasyonunda, örgütün yeniden yapılanmasına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Yeni Şafak'tan Oğuzhan Ürüşan'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, örgütün Avrupa ağını yöneten firari FETÖ'cü Abdullah Aymaz'ın elebaşılığını yaptığı grup tarafından kurulan paravan şirket, şu ana kadar yaklaşık 400 şubeye ulaştı. Özellikle Avrupa bölgesinde faaliyet gösteren bu döner ve fast food (hızlı yemek) zinciri, Türkiye'de "Maydanoz Döner" adıyla, Avrupa'da ise "My Fried Chicken" markasıyla tanınmaya başladığı belirtiliyor. Bu şirket 2024'ün 6 ayında 35 şube açarak, FETÖ'cülerin yoğun olduğu ülkelerde himmet ağının güçlendirilmesi hedeflendi.

Garsonlar Bile FETÖ'cü

Operasyonun ortaya koyduğu diğer bulgular arasında, FETÖ referansı olmayan kişilerin bile garson olarak çalıştırılmadığı iddiası yer alıyor. Özellikle zincir döner restoranlarda, daha önce meslekten ihraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar ile çalışanlar arasında hesap hareketlerinin gerçekleştiği saptandı. Dahası, daha önce FETÖ ile ilişkilendirilen ve etkin pişmanlık yasasından yararlanamayan bazı kişilere, yüzde 5 ila 10 arasında hisse verilirken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılan çalışanlara değer biçilmediği anlaşıldı.

Para Cezasını Engellediler

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında tarafların izini adım adım sürerek önemli verilere ulaştı. Franchising (isim hakkı) sistemiyle olağanüstü büyüyen şirketin, illerdeki bayiliklerini kullanan örgüt mensuplarının ticari tecrübesizliklerinden yararlanarak sistemsel açıklar oluşturduğunu ve düşük vergi beyanında bulunduğunu da gözler önüne serdi. Yapılan denetimlerde, maliye birimleri tarafından kesilen cezaların franchising kapsamındaki şubelere yansıtılmasıyla şirket genel merkezinin bu parasal yükümlülüklerden kurtulduğu, böylece nakit akışının artırıldığı belirlendi.

FETÖ'ye 220 Milyon Lira Aktarmışlar

Şahıslar şüphe çekmemek amacıyla kendi hesaplarına "yüzde beş hisse payı" açıklamalı para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca, şubelerde SGK kaydı bulunan garson ve kasiyerlerin şirket yetkililerine yüksek miktarda para aktardığı, takibe alınmamak için "hesaptan para gönderilmemesi" yönünde uyarılar yapıldığı ve eleman alım sürecinde adayların adli sicil durumlarının sorgulanarak, soruşturma geçmişi olanlarla işlem yapıldığı ortaya çıktı. MASAK şirketin, FETÖ'den kaydı olan kişilerle arasında yaklaşık 220 milyon liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

Gözaltındaki 102 Şüpheli ByLockçu

Operasyonda sonucunda 353 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 83'ünün daha önce kamu görevinden çıkarıldığı, 197'si hakkında FETÖ kapsamında adli işlem kaydı bulunduğu, adli işlem görenlerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin 102'sinin ise örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edildi.