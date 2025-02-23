56 yıl sonra sonuçlanan dava: Arapgir'de adalet yerini buldu
Malatya Arapgir'de 1969'da başlayan kadastro davası sonuçlandı. 195 taraf ve 13 parsel içeren dava, 12 Şubat 2025 tarihinde Arapgir Kadastro Mahkemesi tarafından verilen kararla noktalandı.
Malatya'nın Arapgir ilçesinde 1969 yılında açılan ve yıllardır süregelen bir kadastro davası nihayet sonuçlandı. Arapgir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1969/213 esas sayısı ile başlayan dava, 1973 tarihli kadastro tespit tutanağına dayanılarak 1975 yılında Kadastro Mahkemesi'ne devredildi. 195 tarafı bulunan ve 13 parseli kapsayan bu uzun soluklu dava, 12 Şubat 2025 tarihinde Arapgir Kadastro Mahkemesi tarafından verilen kararla noktalandı.
Kadastro Süreçlerinin Karmaşıklığı
Yarım asrı aşkın süredir devam eden bu dava, Türkiye'de kadastro süreçlerinin karmaşıklığını ve uzun yıllar sürebilen hukuki prosedürleri bir kez daha gözler önüne serdi. Arapgir Kadastro Mahkemesi, dosyanın 2025 yılında sonuçlandırılmasıyla birlikte taşınmaz sahiplerinin mülkiyet haklarını netleştirmiş oldu.
Adalet Bakanlığı ve Sıfır Kadastro Dosyası Hedefi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatları ile başlatılan ve Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "0 Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda, sıfır kadastro hedefine ulaşan ilk yer Arapgir Kadastro Mahkemesi oldu.
Tarihi Kararın Önemi
Bu tarihi karar, sadece Arapgir'de değil, Türkiye genelinde süregelen uzun vadeli kadastro davalarına yönelik çözüm süreçlerinin hızlandırılması gerektiğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.