56 yıl sonra sonuçlanan dava: Arapgir'de adalet yerini buldu

Malatya'nın Arapgir ilçesinde 1969 yılında açılan ve yıllardır süregelen bir kadastro davası nihayet sonuçlandı. Arapgir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1969/213 esas sayısı ile başlayan dava, 1973 tarihli kadastro tespit tutanağına dayanılarak 1975 yılında Kadastro Mahkemesi'ne devredildi. 195 tarafı bulunan ve 13 parseli kapsayan bu uzun soluklu dava, 12 Şubat 2025 tarihinde Arapgir Kadastro Mahkemesi tarafından verilen kararla noktalandı.

Kadastro Süreçlerinin Karmaşıklığı

Yarım asrı aşkın süredir devam eden bu dava, Türkiye'de kadastro süreçlerinin karmaşıklığını ve uzun yıllar sürebilen hukuki prosedürleri bir kez daha gözler önüne serdi. Arapgir Kadastro Mahkemesi, dosyanın 2025 yılında sonuçlandırılmasıyla birlikte taşınmaz sahiplerinin mülkiyet haklarını netleştirmiş oldu.

Adalet Bakanlığı ve Sıfır Kadastro Dosyası Hedefi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatları ile başlatılan ve Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "0 Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda, sıfır kadastro hedefine ulaşan ilk yer Arapgir Kadastro Mahkemesi oldu.

Tarihi Kararın Önemi

Bu tarihi karar, sadece Arapgir'de değil, Türkiye genelinde süregelen uzun vadeli kadastro davalarına yönelik çözüm süreçlerinin hızlandırılması gerektiğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.