Taklit gıdaya marketlerde bariyer kurdu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hastane katılım payları değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hastane katılım payları değişti
20.000 TL Geri ödemesiz Avans Fırsatı!
20.000 TL Geri ödemesiz Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Fahiş fiyatın fotoğrafını çek bakanlığa şikayet et
Fahiş fiyatın fotoğrafını çek bakanlığa şikayet et
56 yıl sonra sonuçlanan dava: Arapgir'de adalet yerini buldu
56 yıl sonra sonuçlanan dava: Arapgir'de adalet yerini buldu
Ak Parti'nin geleceğine yön verecek kongre
Ak Parti'nin geleceğine yön verecek kongre
MEB'den önemli değişiklikler: Devamsıza sınav bile yok!
MEB'den önemli değişiklikler: Devamsıza sınav bile yok!
Cezaevlerini rahatlatacak hamle: Kısmi af geliyor!
Cezaevlerini rahatlatacak hamle: Kısmi af geliyor!
ÖSYM, yarın iki sınav yapacak
ÖSYM, yarın iki sınav yapacak
Adalet Bakanlığı'ndan Tarihi Kadastro Adımı
Adalet Bakanlığı'ndan Tarihi Kadastro Adımı
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 65'e yükseldi
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 65'e yükseldi
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?
Sağlık Bakanlığı'ndan 10,5 Milyon Kronik Hastalık Taraması
Sağlık Bakanlığı'ndan 10,5 Milyon Kronik Hastalık Taraması
Aile Bakanlığı: Kayıp Çocuklar Haberleri Gerçek Değil
Aile Bakanlığı: Kayıp Çocuklar Haberleri Gerçek Değil
2025 Aile Yılı: Kadını Güçlendiren Politikalar
2025 Aile Yılı: Kadını Güçlendiren Politikalar
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
On bir ayın sultanı ramazan 29 gün sürecek
On bir ayın sultanı ramazan 29 gün sürecek
Hız ihlalleriyle ilgili yaklaşık 850 bin işlem yapıldı
Hız ihlalleriyle ilgili yaklaşık 850 bin işlem yapıldı
Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı Beklentisi
Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı Beklentisi
İklim Kanunu ile Karbon Kredisi Dönemi Başlıyor
İklim Kanunu ile Karbon Kredisi Dönemi Başlıyor
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
2026: Türkiye'nin Akdeniz'deki Enerji Yılı Olacak
2026: Türkiye'nin Akdeniz'deki Enerji Yılı Olacak
Kar Kalınlığı 40 cm'ye Ulaştı: Uyarılar Peş Peşe
Kar Kalınlığı 40 cm'ye Ulaştı: Uyarılar Peş Peşe
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'si Yarın
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'si Yarın
Yedi ilde hafta sonu kurslarına 2 gün ara verildi
Yedi ilde hafta sonu kurslarına 2 gün ara verildi
Türkiye, Matematik ve Fen Bilimlerinde Avrupa'da zirvede
Türkiye, Matematik ve Fen Bilimlerinde Avrupa'da zirvede
AYM 2024'te 551 bin başvuruyu sonuçlandırdı
AYM 2024'te 551 bin başvuruyu sonuçlandırdı
SPK'dan 'Borsa İstanbul'daki sert düşüşe' açıklama
SPK'dan 'Borsa İstanbul'daki sert düşüşe' açıklama
Altun: Amaç yargı bağımsızlığı değil, yargıyı baskı altına almak
Altun: Amaç yargı bağımsızlığı değil, yargıyı baskı altına almak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Taklit gıdaya marketlerde bariyer kurdu

Bakanlığın taklit tağşiş ürünlere yönelik sıkı denetimi, marketleri de harekete geçirdi. Birçok market gıda ürünlerini denetime alıyor. Analizden geçmeyen ürün rafa giremiyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 08:41, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 09:37
Yazdır
Taklit gıdaya marketlerde bariyer kurdu

Son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri gıdada taklit ve tağşiş ürünler oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetim sonuçlarını paylaştığı Güvenilir Gıda Platformu, gıda ürünlerindeki hileleri bir bir gözler önüne sererken, temiz gıdaya ulaşmak vatandaşlar için daha da önemli bir hal aldı.Bakanlık denetimlerini aralıksız sürdürürken, özel sektör de sağlıklı ve temiz gıda için çalışmalarını hızlandırdı. SABAH'TAN Betül Alakent'e açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, "Taklit ve tağşiş ürünlere karşın vatandaşların bilinci arttı. Bu nedenle aldıkları her ürünü sorguluyorlar. Bu durum özel sektörün de elini taşın altına sokmasını sağladı. Artık birçok firma kendi içinde analiz yapıyor. Ürünleri rafa koymadan önce sıkı denetimden geçiriyorlar." diyor.

Farkındalık Oluşturdu

Bu kapsamda son hamle Metro Türkiye'den geldi. 'Gıdaların İzini Sürün, Bilgiyle Beslenin' mottosuyla hareket eden şirket, etten balığa, meyve-sebzeden bal ve zeytinyağına rafına koyduğu 3 bin 500 ürünü QR kod okutarak izleme olanağı sunuyor. 2016 yılında gıda tağşiş ve taklit ile mücadele programını başlattıklarını anlatan Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Hamit Baykal, bu yönde kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Baykal, "Tağşiş açısından potansiyel olabilecek tüm gıda ürünlerini masaya yatırdık, gıda ürünlerinin tağşiş haritasını oluşturduk. Ardından da 'Gıdaların İzini Sürün, Bilgiyle Beslenin' projesini hayata geçirdik. Hem gıda güvenliği kriterlerine uygun hem de doğru ürünleri tüketiciye sunabilmek için analizleri ürünler daha rafa gelmeden yapıyoruz. Kalite standartlarına uymayan hiçbir ürüne de rafta yer vermiyoruz." ifadelerini kullandı. Tarım Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Güvenilir Gıda Platformu'nun da tüketici ve üreticilerde ciddi bir farkındalık oluşturduğunu anlatan Baykal, "Üreticilerin hammadde kontrolleri, bakanlığın ve perakende olarak bizim son ürün kontrollerimizle bu tarz ürünlere karşı güçlü bir çalışma hayata geçti. Şu anda güvenilir ürün pazarı daha yüksek bir paya sahip." diye konuştu.

3.500 Ürün İzlenebiliyor

3.500'den fazla üründe yüzde 100 izlenebilirlik sunduklarını aktaran Baykal, "Müşterilerimiz balık reyonumuza geldiğinde 'taze mi?' diye sormuyor. QR kodu okutarak o balık saat kaçta, hangi denizde, hangi kaptan tarafından tutulmuş zaten öğreniyor. Ya da bir domatesin pestisit değerinin de ötesinde sulandığı suyun, toprağın analizini kolaylıkla görüyor." dedi. Tüketicilerin içeriğinden en çok endişe ettiği işlenmiş etler üzerinde yeni bir çalışma hayata geçirdiklerini anlatan Baykal, şöyle devam etti: "Metro Chef markalı işlenmiş et ürünlerinin tamamında izlenebilirlik sunmaya başladık. Müşterilerimiz dana pastırma, sucuk gibi Ramazan ayında da tüketimi yüksek et ürünlerinin etiketlerinde yer alan QR kod aracılığıyla, kullanılan ete ait veteriner raporu, üretim yeri, alerjen bilgisi, gıda güvenliği denetim sertifikası, ürün analizi gibi bilgilere ulaşabiliyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber