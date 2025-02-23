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ABD Başkanı Trump, genelkurmay başkanını görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown'ı görevden aldığını ve yerine ABD Hava Kuvvetleri'nden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday gösterdiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 09:09, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 09:10
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ABD Başkanı Trump, genelkurmay başkanını görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown'ı görevden aldığını duyurdu. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, Brown'a ABD ordusuna 40 yılı aşkın süredir verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Brown'ın yerine ABD Hava Kuvvetleri'nden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday gösterdiğini kaydeden Trump, "General Caine yetenekli bir pilot, ulusal güvenlik uzmanı, başarılı bir girişimci ve önemli kurumlar arası ve özel operasyon deneyimlerine sahip bir savaşçı" dedi.

"Biden tarafından terfi ettirilmedi"

Caine'in DEAŞ ile mücadelede gösterdiği başarılara dikkat çeken Trump, "General Caine, Genelkurmay Başkanlığı'nda görev yapmak için oldukça nitelikli ve saygı duyulan biri olmasına rağmen, Joe Biden tarafından terfi ettirilmedi" ifadelerini kullandı. Caine ile birlikte ABD ordusunun güç yoluyla barışı yeniden tesis edeceğini vurgulayan Trump, Caine'in "Amerika'yı en önde tutarak ABD ordusunu yeniden inşa edeceğini" ifade etti.

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