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Kafede oturmanın da artık bir bedeli var

Başta İstanbul olmak üzere bazı üniversite kentlerindeki kafeler pes dedirten bir uygulamayla gündeme geldi. Sipariş vermeyen müşteri artık masa ücreti ödüyor. 20 ila 50 TL arasında değişen bu ücrete ise tepki çok.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 09:25, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 09:29
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Kafede oturmanın da artık bir bedeli var

Rezervasyon kaporası, harcama limiti, sosyal medya hesabına göre müşteri seçmek... Restoranlar ve kafeler son zamanlarda akılalmaz uygulamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu uygulamalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'un bazı semtlerinde ve üniversite şehirlerinde kafe işletmecileri, sipariş vermeyen müşterilerden masa ücreti almaya başladı. Beyoğlu Taksim'de ve bazı lüks kafelerde her yarım saat için 20 ila 50 TL arasında değişen masa ücreti talep edildiği öğrenildi.

İÇİLMEYEN ÇAYIN PARASI ÖDENECEK

Çay fiyatlarının 50 TL, kahve fiyatlarının ise 100 TL'yi bulduğu bu mekanlarda, yeni uygulama tepki çekti.

Ekol Tv'deki "Balçiçek ile Şimdi" programının moderatörü Balçiçek İlter, konuyla ilgili yaptığı yorumda, "Öğrenciler oturacaklar, sosyalleşecekler. Bu öğrencilerin paraları olmayabilir, durumlar ortada... Bu kadar da yapmamak lazım. Kafe işletmelerini burada pek tutamayacağım" diyerek uygulamaya karşı çıktı.

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