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Galatasaray ile Fenerbahçe 402. randevuda

Galatasaray ile Fenerbahçe yarın oynanacak derbiyle 402. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 149'a 129 üstünlüğü bulunuyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 09:37, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 09:37
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Galatasaray ile Fenerbahçe 402. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 20 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda aldığı 63 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 57 puanla ikinci sırada bulunuyor.

402. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 401 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 129 defa rakibini mağlup etti. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi.

Ligde 136. maç

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 135 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 38 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol atma başarısı gösterdi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbiyi Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

Slavko Vincic düdük çalacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Slavko Vincic, daha önce Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, Fenerbahçe'nin de 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde karşılaştığı ve 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede görev aldı.

Ligdeki derbide 18. kez yabancı hakem görev alacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine uzun yıllar sonra ilk kez yabancı bir hakemi atandı. İki takım arasında 10 Haziran 1959 tarihindeki derbiyi ilk kez yabancı hakem yönetti ve Yugoslav Markovic görev aldı. Yabancı hakemin görev yaptığı son derbi ise 26 Nisan 1970 tarihinde yapıldı ve Avusturyalı Alois Kessler düdük çaldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig müsabakalarında bugüne kadar 17 yabancı hakem görev aldı. Geride kalan derbilerde iki takım da 5'şer kez kazanırken, 7 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar da 14 gol kaydetti.

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