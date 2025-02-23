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Eski takvim yapraklarını internet üzerinden satışa sunuyor

Sivas'ta sahaflık yapan Şaban Yazıcı, yıllar öncesine ait takvim yapraklarını arşivleyerek internet üzerinden satışa sunuyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 09:58, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 10:04
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Eski takvim yapraklarını internet üzerinden satışa sunuyor

Sivas'ta sahaflık mesleğiyle uğraşan Şaban Yazıcı, kitapların yanı sıra eski takvim yapraklarının da satışını gerçekleştiriyor. Özel günler için sipariş edilen takvim yaprakları; özellikle doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi günler için tercih ediliyor. En eskisi 1937 yılına ait olan takvim yaprakları, isteğe göre çerçeveletilerek kargoya veriliyor. Eski takvim yapraklarının sayısının azaldığını belirten Şaban Yazıcı, "Bu alanda öncü olduğumu düşünüyorum. Neredeyse her yıla ait takvim yaprakları elimizde mevcut. Ancak zamanla eski takvim yapraklarının sayısı azalıyor" dedi.

"Yurt dışına da kargoyla gönderiyoruz"

Takvim yapraklarını kargo ile yurt dışına da gönderdiklerini ifade eden Yazıcı, "Şu anda kurumsal olarak yalnızca Diyanet Takvimi ve Türkiye Gazetesi Takvimi üretiliyor. Eskiden insanlar günlük olarak takvim yaprağını koparır, namaz saatlerini takip eder ve o günle ilgili bilgileri takvim yaprağından okurdu. Ancak gün sonunda genellikle atarlardı. Bugün ise biz, internet üzerinden takvim yapraklarını tanıtıyoruz. İnsanlar istedikleri tarihin takvim yaprağını sipariş edebiliyor, biz de tedarik edip kargo ile gönderim sağlıyoruz. Takvim yapraklarını Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz, ayrıca yurt dışına da satış yapıyoruz, kargoyla gönderiyoruz. Amerika ve Almanya'ya takvim yaprakları gönderdik. Avrupa'daki Türkler bu konuda oldukça ilgili, yaşadıkları ülkelere eski takvim yapraklarını sipariş ediyorlar" şeklinde konuştu.

"En eski takvim yaprağı 1937 yılına ait"

Arşivindeki en eski takvim yaprağının 1937 yılına ait olduğun belirten Yazıcı, "Genellikle Sevgililer Günü, doğum günü, evlilik yıl dönümü ve arkadaşlık yıl dönümü gibi özel günler için sipariş alıyoruz. Elimizdeki en eski takvim yaprağı 1937 yılına ait. Takvim yapraklarını iki gruba ayırıyoruz: 2000 yılı öncesi ve sonrası. 2000 öncesine ait takvim yaprakları nadir bulunduğu için biraz daha pahalı oluyor. Ayrıca müşterilerimizin isteğine göre takvim yapraklarını çerçeveletip de gönderiyorum" dedi.

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