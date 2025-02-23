Resmi Gazete'de yayımlandı: Hastane katılım payları değişti

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, hekim ve diş hekimi muayenesinde uygulanacak katılım payı tutarları belli oldu.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak.

Devlet Hastanelerinde Katılım Payı

İkinci basamak sağlık hizmeti kurumu olan devlet hastanelerinde 20 lira katılım payı alınacak.

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Düzenleme

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde 45 lira olan katılım payı 20 lira olarak düzenlendi.

Üçüncü Basamak Hastanelerde Katılım Payı İndirimi

Sağlık Bakanığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 45 liradan 20 liraya indirildi.

Diş Hekimliği ve Tıp Fakülteleri Katılım Payı





Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastaneleri 45 liradan 20 liraya düşürüldü.

düşürüldü. Tıp fakülteleri bulunan Devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 45 liradan 20 liraya düşürüldü.

düşürüldü. Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde de 45 liradan 20 liraya düşürüldü.





Özel Sağlık Hizmeti Sunucularında Katılım Payı

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında katılım payı 50 lira olarak korundu.

Aile Hekimlerinden Sevk Edilen Muayenelerde İndirim

Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmet sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.

Sevk Zincirinin Etkinliği ve Katılım Payı İndirimi

Ayrıca, sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içinde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar; özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilerek ve yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.

Tebliğin Yürürlüğe Giriş Tarihi

Tebliğ 15 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinden itibaren uygulanacak.