MSÜ soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) tamamlandı. Sınav, 81 ilde, 133 sınav merkezinde, 1658 bina ve 30 bin 489 salonda gerçekleştirildi. Toplamda 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ'de, 89 bin 228 kişi görev aldı.

Sınav, saat 10.15'te başladı ve adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav saat 13.00'te sona erdi.

Sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.

Sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı

23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 23 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci, 5 Mart 2025 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2025-MSÜ Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)