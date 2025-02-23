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Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 10:57, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 11:01
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Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında, İşçievleri Mahallesi 361 Sokak ile Fevzi Çakmak Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 AOE 404 plakalı otomobil 361 Sokak'tan çıktığı sırada Fevzi Çakmak Caddesi'nden gelen 35 BSİ 475 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada ters dönen otomobilde arkadaş oldukları öğrenilen 3 kişi ile minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Altay (40) ve Altan Yıldırım (37), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 2 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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