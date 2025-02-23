TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'nin, Çevre Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor. Bu teklife göre:

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