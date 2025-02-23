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TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?

TBMM Genel Kurulu, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni görüşmeye başlayacak. Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi, Çevre Komisyonu'nda görüşülecek. Kartalkaya Yangını, Kadına Karşı Şiddet, Finansal Okuryazarlık ve Yapay Zeka konuları TBMM komisyonlarında bu hafta ele alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 11:05, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 11:06
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TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?

TBMM Genel Kurulu, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 25 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurul, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni ele alacak.

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi Detayları


  • Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanından oluşacak.
  • Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.
  • Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.
  • Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.
  • Yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi, belge, yazılım, veri ve donanımı vermeyenler veya bunların alınmasına engel olanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden 1500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
  • Sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere veya görev ve yetkilerini kötüye kullananlara 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.


İklim Kanunu Teklifi İçin Komisyon Süreci Başlıyor

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'nin, Çevre Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor. Bu teklife göre:

  • Her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.
  • Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığının strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak.
  • İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak; teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisini kuracak.
  • İthal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek.
  • Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak ve Karbon Piyasası Kurulu ulusal tahsisat planını onaylayacak.
  • Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlar idari para cezasına çarptırılacak.
  • Ozon tabakasını incelten maddeleri kullananlar veya ticaretini yapanlara idari para cezası verilecek.
  • Florlu sera gazlarına ilişkin usul ve esaslara aykırı hareket edenlere idari para cezası verilecek.


Komisyon Gündemleri


  • Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AFAD ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerini dinleyecek.
  • Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve diğer temsilciler sunum yapacak.
  • Dilekçe Komisyonu Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması Alt Komisyonunda Sermaye Piyasası Kurumu yetkilileri milletvekillerini bilgilendirecek.
  • Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

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