HDK soruşturmasında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması olduğu belirlenen HDK'nın faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik 30 şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

Savcılıktan HDK'ya Yönelik Tutuklama Talebi

Savcılığın şüphelilere ilişkin tutuklama ve adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, terör örgütü PKK'nın alt yapılanması olan DTK'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle sınırlı kalması, eylem ve etkinliklerinde yeterli halk desteğini alamaması nedeniyle Türkiye geneline hitap edecek yeni bir yapılanma oluşturma gereği duyulduğu kaydedildi.

HDK'nın Amacı ve Yapısı

Sözde özerklik yapısının Türkiye geneline yayılması, marjinal ve sol gruplarla birlikte yapılanmanın tek çatı altında toplanmasının amaçlandığı belirtilen yazıda, "tepeden tabana yayılan strateji" ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alternatif bir çatı meclis olmak üzere "il-ilçe-mahalle" yapısını esas alan, sosyokültürel ve azınlıklara hitap eden meclisler oluşturmanın amaçlandığı vurgulandı.

HDK'nın Kuruluşu ve Faaliyetleri

HDK'nın, 15-16 Ekim 2011'de kongreyle kurulduğu aktarılarak, kuruluş amacının ise dağınık olarak faaliyet yürütenlerin yanı sıra marjinal sol grupları tek çatı altında toplamak, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın perspektiflerinin ve örgütün siyasal alandaki taleplerinin devlet tarafından kabul edilmesini sağlamak olduğu belirtildi.

Talimatların Uygulanması

Yazıda, talimatların basın açıklaması, festival, konser görünümünde yerine getirildiği vurgulandı. Terör örgütünün üst yönetimince verilen talimatların ilk olarak HDK'ya iletildiği, burada incelenerek analiz edilen talimatların HDK bünyesindeki bileşenlere ve oluşumlara aktarıldığı belirtildi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan raporlar değerlendirilmişti. Raporlara göre, HDK'nın terör örgütü olarak kabul edilen DTK'nın devamı niteliğinde yasal görünümlü cephe yapılanması olduğu tespitine yer verilmişti.

Operasyon ve Sonuçları





60 şüpheli tespit edildi.

18 Şubat'ta İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi.

50 şüpheli yakalandı.

35'i tutuklandı, 13'üne "konutu terk etmeme" tedbiri uygulandı.

2'sine "karakolda imza atma" ve "yurt dışına çıkma yasağı" uygulandı.

Hakimlik, 7 şüpheliyi serbest bıraktı.



