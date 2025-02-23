Termometreler rekoru gösterdi, en soğuk ilçede hayat durdu

Sivas'ta Şubat ayında etkisini gösteren soğuk hava, hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde sıfırın altında 20 dereceyi bulan hava sıcaklığı, ilçelerde daha düşük değerlere ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri İmranlı ilçesi oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 30,6 derece ölçüldüğü ilçede hayat durma noktasına geldi. İmranlı ilçesinden doğan ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın da yüzeyi buz tuttu. Gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk, günün ilk ışıkları ile yerini kara bıraktı.

İlçede yaşayan Fuat Ünal, "Dün gece sıfırın altında 30 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olduk. Görüyorsunuz Kızılırmak bile dondu. Her sene Türkiye rekoru kırmaya devam ediyoruz" dedi.