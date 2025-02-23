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Karda işe gidemeyenler dikkat! İşte işveren ve işçinin hakları

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı sonrası birçok işyeri mesaiye ara verdi. Ancak kanuna göre işveren daha sonra işçiden 'mesai' telafisini isteyebilir. Öte yandan işçi de böyle bir günde işverenden 'mesai arası' talep edebilir.

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 11:30, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 11:33
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Karda işe gidemeyenler dikkat! İşte işveren ve işçinin hakları

Türkiye'de bu yıl kar yağışı yoğun bir şekilde etkisini gösterdi. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okullar tatil edildi. Bu durum, özellikle büyükşehirlerde yaşayan çocuklar için mutluluk kaynağı oldu. Ancak, kar yağışı ve beraberinde getirdiği zorluklar da hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yoğun kar yağışı, ulaşımda ciddi sorunlara yol açtı. Çalışanlar için özellikle buzlanma, işyerlerine ulaşımda büyük bir tehdit oluşturuyor. Ayrıca, okulların tatil edilmesi nedeniyle çocuklarla ilgilenmek için bir ebeveynin evde bulunması gerekliliği doğuyor.

Kar Tatili ve İşverenin Telafi Çalışması Hakkı

İşverenler, yaşanan zorlukları göz önünde bulundurarak çalışanlarına kar tatili yaptırabilirler. Akşam Gazetesi'nden Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işveren, işyerinde faaliyetin durmasını gerektiren durumlarda işyerini tatil ederek veya işçinin izin talebine istinaden işçiye izin vererek daha sonra telafi çalışması yapmasını isteyebilir.

Uzaktan Çalışma Seçeneği

Telafi çalışmasında, işveren işyerini tatil eder fakat işçilere o günün ücretini tam olarak öder. Daha sonra bu süreyi telafi ederek işçileri diğer günlerde çalıştırır. Örneğin, haftanın 5 günü, günde 9 saat çalışılan bir işyerinde kar nedeniyle Pazartesi gününü tatil eden işveren, işçilerden 1 gün için toplam 9 saatlik telafi çalışması yaptırabilir. İşçiler, 9 saatlik telafi çalışmasını, tatil sonrası belirli periyotlar halinde ve kanundaki hükümlere uygun olarak işyerinde daha fazla çalışarak gerçekleştirebilirler.

İşçi Talebi ve İşverenin Değerlendirmesi

Kar ve buzlanmanın ulaşımı olumsuz etkilediği günlerde, özellikle çocuklu çalışanlar zor zamanlar geçirebilir. Bu çerçevede, işverenin telafi çalışmasını bütün çalışanlar için uygulamasa bile işçiden gelecek talepleri değerlendirmesi söz konusu olabilir. İşçi böyle bir günde işverenden izin isteyebilir. Yani kar ve buzlanma nedeniyle zorluk yaşayan işçiler için telafi çalışması devreye sokulabilir.

İletişim Kanalları ile Bildirim

Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil edilmesi bekleniyor. Bu nedenle işverenler, WhatsApp gibi iletişim kanallarını kullanarak telafi çalışmasını kar yağışının durumuna göre devreye sokabilirler. Bu noktada önemli olan, işverenin çalışanlarına bu bildirimi yaptığını ispat edebilmesidir. Hızlıca WhatsApp'tan telafi çalışması yapılacağını bildiren işveren, en kısa sürede bunu mail veya yazılı bir bildirimle de yaparak bu şartı yerine getirmelidir.

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